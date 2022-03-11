Национализировать или отправить на запад: Что будет с самолетами Boeing и Airbus, на которых летают российские авиакомпании

От авиасанкций пострадали не только российские пассажиры. Доброй половине мира летать стало дольше, неудобнее и дороже. Фото: Эрик РОМАНЕНКО/ТАСС

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ АТАКА

Все вокруг говорят про отключение от SWIFT, уход Макдональдс и Coca Cola, запрет США на покупку российской нефти... Но есть кое-что похуже. Это «авиационные» санкции. Без колы и бигмаков как-нибудь проживем. А вот без самолетов многие из нас жизни не представляют.

Хотя, может, все не так страшно? Давайте разберемся, какие санкции против российской авиации уже ввели.

Первое: многие страны (около 40 государств) закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. Это практически вся Европа (кроме Сербии) и США с Канадой. Росавиация в ответ закрыла для них наше небо.

Кто тут кого больше наказывает - вопрос интересный. Например, полет из Лондона в Токио вместо 9,5 часа напрямую теперь будет длиться около 17 часов с пересадкой. Пропорционально увеличится и цена билетов.

Второго рода санкции хуже. Они касаются запрета использовать европейские самолеты, а также получать запчасти к ним, ремонт, техобслуживание и т. п.

Отдельное заявление выпустил американский концерн Boeing. Не будут поставляться новые борта, сворачивается техническая поддержка и обслуживание российских самолетов. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, это не означает, что «Боинги» нельзя будет использовать в России. Но чтобы они летали, нужно решить вопрос с их техподдержкой.

Санкции по поводу европейских «Эйрбасов» жестче. Проблема еще и в том, что большая часть наших самолетов взята в лизинг у зарубежных, преимущественно европейских, компаний. Российские перевозчики должны вернуть им самолеты. Причем до 28 марта - такой срок установлен европейскими санкциями.

ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Лизинг - это вид долгосрочной аренды, при котором возможен последующий выкуп имущества. При этом, арендные платежи будут одновременно и взносами по кредиту.

Лизинговая компания покупает у производителя самолеты, регистрирует их, где ей удобнее (не удивляйтесь, но более 700 российских самолетов были зарегистрированы на Бермудах - считается, что там меньше бюрократии и налогов) и сдает в аренду перевозчикам. Это общемировая практика. Выкупать дорогостоящие борта в собственность даже для крупной авиакомпании нерентабельно.

В России есть свои лизинговые компании (типа Сбербанк Лизинг и ВТБ Лизинг). Они обеспечивают наших перевозчиков родными «Суперджетами», но владеют также «Боингами» и «Эйрбасами». Но куда больше лайнеров взято в аренду за рубежом. В частности, у ирландской AerCap - мирового лидера в авиализинге. «Аэрофлот» - один из крупных клиентов этой компании.

Четыре российских авиаперевозчика из-за санкций уже понесли потери. Это «Уральские авиалинии», «Победа», S7 и Nordwind. По запросу лизинговых компаний у них задержали по самолету в ОАЭ, Турции, Армении и Мексике. И чтобы такие случаи не повторялись, Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам, у которых есть самолеты иностранных лизинговых компаний, не летать за границу. Что они и сделали - с 6 - 8 марта многие российские компании свернули все рейсы за рубеж.

Впрочем, проблемы не только у наших перевозчиков.

Агентство Bloomberg цитирует президента европейской консалтинговой авиационной компании IBA Фила Сеймура. По его прогнозам, лизинговую отрасль скоро может накрыть волна банкротств. Хотя бы потому, что российские компании должны были вот-вот перевести платежи за очередной месяц, а теперь - все, денег не будет. Но это еще не главные сложности.

- Мы говорим о сотнях самолетов, которые надо забрать! Куда, черт возьми, их деть? А если Россия откажется сотрудничать - как мы их получим? - приводит слова того же Сеймура New York Times.

Еще один авиаэксперт сообщил New York Times, что лизинговым компаниям, видимо, придется оставить «этот металл» в России - дешевле выйдет. Будет летать, под ответственность российских авиавластей, на внутренних линиях.

Как быть нашим авиакомпаниям с этими самолетами, пока решается. Предложения - от «вернуть часть самолетов» до национализации или «не отдавать, но продолжать платить за лизинг в рублях».

Но при любом раскладе ситуация не радужная.

- Главная проблема - в техническом обслуживании, как обеспечивать его дальше на должном уровне и где брать запчасти, - объясняет главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

И на этот вопрос ответа пока нет. Китай поставлять запчасти наших авиакомпаниям отказался. Некоторые эксперты сотрясают воздух страшным словом «каннибализация». Это когда у компании есть, например, 10 «Эйрбасов». На восьми она летает, а еще два постепенно разбирает на запчасти для остальных. Но понятно, что долго таким «каннибализмом» не позанимаешься - винтики да рессоры закончатся. Что делать дальше - пока вопрос.

МНОГО ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БОРТОВ

Самолетов российского производства, по данным Росавиации, у наших авиакомпаний чуть меньше 20%. Но и тут проблемы, поскольку часть комплектующих у них - зарубежные. Поставки полностью импортозамещенного «Суперджета» планировались с 2024 года. Придется поторопиться.

- Но он ближнемагистральный, - поясняет Гусаров. - «Суперджет» не рассчитан на полеты из Москвы или Санкт-Петербурга в города Сибири, не говоря о Владивостоке. А серийное производство среднемагистрального МС-1 только начинается.

Совсем проблема - с дальнемагистральными самолетами. Своих, которые могли бы взлететь в самое ближайшее время, просто нет.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕТЫ ЗА РУБЕЖ - ВСЕ?

Как утверждают авиаэксперты, граждане, которые боятся не попасть на курорты Турции и Египта, могут не волноваться.

- Наших туристов туда с удовольствием отвезут авиакомпании из стран, которые не присоединились к санкциям, - те же турецкие. Они не упустят такой шанс заработать, - уверен Роман Гусаров.

Порядка 25 иностранных авиакомпаний пока продолжают летать в Россию.

Собираются продолжить полеты в «дружественные» зарубежные страны и некоторые наши авиаперевозчики. Те, у кого в парке есть борта, которым арест не грозит. Это, например, отечественные «Суперджеты» (до Стамбула они долетят) или «Боинги», которые в лизинге у российских «арендодателей» и зарегистрированы в России.

СПРАВКА «КП»

«Хозяева» наших лайнеров

Сейчас данные по «хозяевам» отечественных самолетов уточняет Росавиация. А вот по подсчетам зарубежных экспертов, больше всего отечественных самолетов (152) - в лизинге у ирландской AerCap. В том числе 96 бортов «Аэрофлота», 17 «Победы». AerCap называют и главным пострадавшим - в России и на Украине у нее, если верить западной прессе, самолетов на $2,5 млрд.

Всего в лизинге у ирландских компаний порядка 240 российских самолетов.

Это не считая сингапурской BOC Aviation с офисами в Дублине и Лондоне, которая тоже объявила о планах разорвать отношения - у нее в России 18 бортов (в том числе у «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний»).

Не все плохо - более 360 самолетов в лизинге у отечественных компаний. Но это не отменяет проблем с обслуживанием и запчастями для импортных лайнеров. И бортов в «зарубежной аренде» все же значительно больше - свыше 500 (с учетом всех лизинговых компаний, включая мелкие). Всего в России чуть меньше тысячи пассажирских самолетов.

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