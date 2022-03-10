«Он молодой и мощный!»: Анастасия Волочкова похвасталась 25-летним любовником

Дмитрий Корнев на 21 год моложе балерины
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Личная жизнью балерины Анастасии Волочковой бьет ключом. Не успела артистка расстаться с банщиком Сергеем, как влюбилась в нового банщика.
Дмитрий Корнев на 21 год моложе балерины, он занимается строительством бань.
Мужчина помогал Волочковой с ремонтом ее банного комплекса, который оборудован на территории подмосковного особняка артистки. Так, видимо, и закрутится их роман.
Анастасия Волочкова похвасталась 25-летним любовником
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Как выяснилось, Дмитрий родился в Калуге, там же находятся основные объекты его строительного бизнеса.
-Тандем. Когда так много схожего с прекрасной Анастасией, - в соцсетях Корнев осыпает балерину комплиментами.
Но и Волочкова тоже поёт новому возлюбленному дифирамбы.
Дмитрий живет у себя в Калуге и регулярно гостит в подмосковном особняке Анастасии Волочковой
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
-Диме 25 лет. Он красивый, масштабный! - хвалит Корнева Волочкова. - Классный, настоящий, деловой, мощный. Во всех смыслах этого слова.
А потом добавляет: «Секс с Димой просто грандиозный!»
Правда артистка пока не спешит делать громкие заявления о грядущей свадьбе или просто о совместной жизни с 25-летним Дмитрием Корневым. Пока Дмитрий живет у себя в Калуге и регулярно гостит в подмосковном особняке Анастасии Волочковой, который специалисты в области недвижимости оценивают в 3 миллиона долларов.
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