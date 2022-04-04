Пока мама в отъезде: Прилучный впервые вывел в свет сына и дочку от Муцениеце

Павел Прилучный с дочкой Мией и сыном Тимофеем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись два года назад, но их отношения по-прежнему привлекают внимание поклонников. На днях актриса сообщила в соцсетях, что улетает из Москвы. Агата отправилась на съемки в Дагестан, оставив детей на попечение отца. Павел придумал для сына и дочки идеальное развлечение выходного дня: актер привел 6-летнюю Мию и 9-летнего Тимофея на предпремьерный показ мультфильма «Мальчик-дельфин».

Анимационную историю дружбы маленького мальчика и дельфиненка можно будет увидеть в российских кинотеатрах с 7 апреля. Накануне выхода мультфильма на большой экран его посмотрели российские звезды. Почти все знаменитости пришли в кинотеатр с детьми, в том числе и Павел Прилучный. До сих пор актер ни разу не появлялся с наследниками на публике. Звезда сериала «Мажор» - очень любящий отец, он с удовольствием делится в соцсетях фото и видео Мии и Тимофея. Но на такой совместный выход в свет Павел решился впервые.

Агата Муцениеце отправилась на съемки в Дагестан, оставив детей на попечение отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока папа давал интервью журналистам, Тимофей и Мия стояли рядом с ним и улыбались под вспышки фотографов. Наследники актерской пары уже привыкли к камере: их мама Агата то и дело снимает детей для своего видеоблога «Прилучные будни».

Еще один «воскресный папа», появившийся в кинотеатре с детьми, - Алексей Учитель. Режиссер пришел посмотреть мультфильм вместе с дочками – 13-летней Анной и 9-летней Марией. Пока их мама актриса Юлия Пересильд, занята своими делами, дети проводят время с отцом.

Алексей Учитель ришел посмотреть мультфильм вместе с дочками – 13-летней Анной и 9-летней Марией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьерный показ также посетили Эвелина Бледанс с сыном Семеном, телеведущая Светлана Зейналова с дочкой Александрой, актриса Елена Бирюкова с мужем Ильей Хорошиловым и дочкой Аглаей, актер Артем Ткаченко с сыновьями Тихоном и Степаном, певица Надя Ручка с сыном Львом.

Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Клава Кока тоже пришла в кинотеатр с мамой. 25-летняя артистка исполнила саундтрек к мультфильму и представила анимационную ленту вместе с ее создателями. Звезда соцсетей только что вернулась из отпуска, который она провела в Дубае, и похвасталась роскошным загаром, нарядившись в эффектное мини-платье.

Клава Кока пришла с мамой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Клава Кока. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Над мультфильмом «Мальчик-дельфин» трудились аниматоры из трех стран – России, Германии и Турции. Ученые считают дельфинов одними из самых умных существ на планете. Исследователи уверены, что эти животные могут испытывать такие чувства, как любовь и сострадание. Многочисленные случаи спасения людей дельфинами вдохновили сценаристку Яну Кузьмину создать собственную историю нежной дружбы человека и обитателя морских глубин.

Сын Нади Ручки пока не привык к публичному вниманию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Снежок поможет мальчику справиться со всеми невзгодами — будь то на дне морском или на загадочных далеких островах.