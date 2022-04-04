Вечно молодая Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст

Екатерина Андреева. Фото: соцсети.

Звезда «Первого канала» Екатерина Андреева словно остановила время: телеведущая уже многие годы остается молодой и привлекательной. При этом поклонники спорят, сколько на самом деле ей лет. Даже всезнающая Википедия в этом вопросе не может прийти к единому мнению. По одним данным, Екатерина Андреева 1961 года рождения, и в прошлом году отметила 60-летие. По другим – телеведущая родилась в 1965 году, и ей 56 лет. Точку в этих спорах положила сама Екатерина. Андреева дала интервью блогеру Надежде Стрелец, в котором назвала свой реальный возраст.

Телеведущая подтвердила, что родилась в 1965 году. Екатерина рассказала, что долго боролась с Википедией, добиваясь, чтобы из статьи убрали вторую дату ее рождения.

- Я как Шекспир. В Википедии два года рождения. Сначала была одна дата, потом появилась вторая. Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это убрали. В результате так и не убрали… Мало того, что они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня. Прибавить пятерочку - зачем мне это надо, - возмутилась Андреева.

Екатерина с юмором относится к слухам о своей персоне.

- Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут? - рассказала ведущая.

А вот что действительно правда – так это то, что теледива много работает над собой, чтобы выглядеть гораздо моложе своих лет. Главным секретом молодости она считает позитивное мышление.

- Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения — морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие. Суворов Александр Васильевич — у него дома не было зеркал, но когда он приезжал куда-то, где были зеркала, он всегда их завешивал, никогда на себя не смотрел. Считал, что зеркало отбирает силу. Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить - 5 минут, - рассказала ведущая.

Андреева принципиальная противница пластики, она считает, что гораздо важнее ежедневно работать над собой: заниматься спортом, правильно питаться и делать эффективные косметические процедуры. Телеведущая не раз подчеркивала, что секрет ее вечной молодости – активная жизнь, занятия спортом и йогой.

- Лечь под нож и проснуться красавицей – это нереально, - уверена ведущая. - Мой секрет — это сила мысли. Ты будешь выглядеть именно так, как ты хочешь. Зафиксируй свое внимание на том, какой ты хочешь себя видеть, много занимайся спортом, будь доброй, не злись на людей, не выходи из себя, не завидуй и купи хороший крем. Все.