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В мире4 апреля 2022 5:09

Премьер-министр Венгрии заявил о своей победе на выборах

Виктор Орбан утверждает, что на парламентских выборах победила его партия
Юрий МАЙБОРОДА
Виктор Орбан заявил о победе его партии на выборах.

Виктор Орбан заявил о победе его партии на выборах.

Фото: REUTERS

3 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По утверждению действующего премьер-министра страны Виктора Орбана, возглавляемая им партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» одержала убедительную победу.

– Орбан объявил о победе после того, как его «Фидес» по итогам обработки 74 материалов опросов получила 135 из 199 мест в венгерском парламенте. По этим результатам у оппозиции будет 57 мандатов, – сообщило издание RTS.

Согласно официальным данным, представленным Национальным избирательным комитетом Венгрии, за партию Орбана отдали голоса без малого 68% избирателей.

– Это огромная победа, ее видно не только с Луны, но и из Брюсселя, – сказал премьер, намекая на нежелание Евросоюза видеть то, что ему не нравится.

Ранее Орбан заявлял, что в случае победы правящей партии курс страны на невмешательство в конфликт на Украине будет продолжен, несмотря на требования руководства Незалежной предоставить европейским странам беспрепятственно перевозить через Венгрию оружие, а также отказаться от покупки у России нефти и газа.

В свою очередь лидер венгерской оппозиции Петер Марки-Зай обвинил Орбана в том, что тот фактически развернул страну в сторону России, отдалив ее от ЕС.

Политика: ВЫБОРЫ