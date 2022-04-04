Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

От Антарктиды откалываются и уходят в открытый океан огромные айсберги. Фото: REUTERS

Телевизионная группа французских документалистов во главе с режиссером Джеральдин Данон вернулась из многодневной командировки из Антарктики. Взволнованная проблемой глобального потепления климаты съемочная бригада вместе с ведущими учеными вели наблюдения за температурными колебаниями в Антарктиде.

- То, что мы увидели, увы, не внушает оптимизма, - рассказывает Данон. – Средняя температура в Антарктиде сейчас поднимается на 35 градусов выше обычных показателей. Если раньше в это период она была от -45 до -50, то сейчас всего -15 градусов по Цельсию. И это не внушает оптимизма. Мир на грани природной катастрофы.

Другой проблемой, которая волнует ученых – это таяние ледников. От Антарктиды откалываются и уходят в открытый океан огромные айсберги. В числе последних, отправившихся в путь, – кусок льда размером в Корсику.

- Площадь Корсики – 8000 кв. км. - поясняет метеоролог Гаэтан Хейме. – За время нашего пути мы несколько раз видели, как огромные куски падают в воду. Льда становится все меньше, и он с каждым годом все тоньше.

Согласно последним исследованиям, Антарктида потеряла 3000 миллиардов тонн льда, начиная с 1992 года. Такой огромный объем пресной воды повышает уровень мирового океана.

Так что с учетом рекордно высоких температур, способствующих таянию льда, можно говорить о скорой экологической катастрофе, передает FranceInfo.