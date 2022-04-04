На выборах президента в Сербии, предварительно, победил Александр Вучич

Согласно экзитполам, в нынешней гонке побеждает Сербская прогрессивная партия во главе с действующим президентом Александром Вучичем. Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 3 апреля, в Сербии закрылись избирательные участки, на которых граждане страны голосовал за новый парламент и президента.

Согласно экзитполам, в нынешней гонке побеждает Сербская прогрессивная партия во главе с действующим президентом Александром Вучичем.

По оценке Республиканского статистического управления, явка на выборах составила немногим мене 51% избирателей.

Опросы граждан на выходе с избирательных участков свидетельствуют, что президентская коалиция «Вместе можем все» набирает порядка 43,5% голосов. Кроме того, сторонники Вучича могут рассчитывать на поддержку со стороны Социалистической партии, а это симпатии еще примерно 11,6% избирателей.

Таким образом, на парламентских выборах союзники правящей коалиции получат более 55% всех голосов в то время, как их оппоненты от оппозиции могут рассчитывать лишь на 13%.

Если же говорить о президентской борьбе, то экзитполы пророчат победу Александр Вучичу уже в первом туре.

– Мы ожидаем крупной победы. Это то, над чем мы работали последние четыре или пять лет. Мы верим, что продолжим очень серьёзную работу и, конечно же, внесём большой вклад в развитие этой страны, – заявил Вучич накануне голосования.

Действующий президент Сербии и его сторонники являются придерживаются идеи сбалансированного внешнеполитического курса страны при максимальном сохранении стратегического партнерства с Россией.