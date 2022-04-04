Стало известно, кто затмил всех манекенщиц на тель-авивской Неделе моды

Супруга бывшего премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На показе мод, который проводился в порту Тель-Авива, одним из самых ярких пятен стало красное платье бывшей первой леди, супруги экс-премьера страны Сары Нетаньяху.

Тель-авивский порт для проведения одиннадцатой по счету Недели моды был выбран организаторами из-за живописных ландшафтов и просторных ангаров, в которых, по мнению экспертов, так удобно проводить дефиле.

Показы открыл известный уже не только в Израиле дизайнер Дрор Контенто, чьей основной специализацией являются вечерние и свадебные наряды.

По подиуму прошли модели разного пола, возраста и комплекции, а в зале их встречало множество известных лиц. В том числе и супруга бывшего премьер-министра страны, ставшего ныне главой оппозиции Биньямина Нетаньяху. Также среди публики была замечена экс-глава Министерства культуры Израиля Мири Регев.

По утверждениям присутствующих в зале, Сара Нетаньяху стала едва ли не самым ярким образом на показе – бывшая первая леди страны пришла посмотреть на новинки моды, облачившись в ярко-красное платье и, конечно же, привлекла внимание ценителей прекрасного, передает news.middleeast-24.