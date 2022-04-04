Летчик-ас с Донбасса: идет охота за машинами ПВО, что попрятались по коровникам и амбарам

Мастер воздушного боя рассказал, что противник старается удрать с поля боя, как только попадает на радары

Минобороны России опубликовало интервью с военным летчиком многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35 Климом, который проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО).

На кадрах самолет несет над Донбассом стандартный арсенал вооружения: по бортам – ракеты класса «воздух-земля» для систем противовоздушной обороны украинских националистов и ракеты класса «воздух-воздух» для их самолетов. Правда последние военным летчикам пока применять не приходилось. Ведь они доминируют в воздухе даже несмотря на применение противником иностранных переносных зенитных комплексов.

- Запасы вооружения украинской армии – самолеты и системы противовоздушной обороны еще советского производства наши летчики уже свели к нулю. А, натовские образцы, те же пресловутые «Стингеры», которые поставили ВСУ и нацгвардии западные страны, наши ребята научились обходить еще во время службы в Сирии. У многих истребителей авиаполка первые боевые вылеты были именно там. По первым дням (на Украине) было очень большое количество обстрелов нашей группы с земли. В среднем в одном полете где-то до 4-х ракет по нам пускали. Но с течением времени эффективность и интенсивность их спала. Уже даже бывает, что они не предпринимают никаких попыток противодействия нашим группам. Мы анализируем и смотрим, как он (противник - прим.) действует, какие варианты прорабатывает и подстраиваемся. Потому что ни один из боевых вылетов не был похож на предыдущие. Противник пытается оказывать противодействие и запутать. Над всем этим мы работаем, оцениваем и принимаем решение, исходя из ситуации, - рассказал летчик-истребитель Клим.

Примечательный факт, несмотря на десятки боевых вылетов, Клим и его сослуживцы ни разу не вступали в бой с украинской авиацией. Противник, только попав на радары наших истребителей, просто удирает с поля боя. Единственный случай, который вспоминает военный летчик, был в начале спецоперации: «Это был ночной вылет. Тогда пара Су-27 пыталась оказать противодействие по нашей ударной группе. Мы находились в воздухе, быстро их обнаружили и пошли на них. Как только приблизились к максимальной дальности пуска взяли их в захват. У них сработала система оповещения об облучении. А возможно, им подсказала, что дальность у нас уже эффективная, так как мы шли на сверхзвуке. И противник отвернул».

Клим, говорит, что сейчас заметить украинский военный самолет на экране радара - большая редкость. Ведь боевой авиации у противника фактически не осталось. Основная задача российских истребителей Су-30СМ и Су-35 - добить остатки вражеских ПВО. В оперативном районе, где работают Клим и его товарищи, Вооруженные силы Украины прячут боевые машины в деревенских коровниках и амбарах. Вот за ними и идет охота.

«Настрой боевой! За нами правда! Мы победим!», - пообещал Клим.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны также опубликовало видеокадры боевой работы летчиков армейской авиации на боевых вертолетах Ка-52 (Аллигатор) и расчетов самоходного зенитного пушечно-ракетного ЗРПК «Панцирь».

«Аллигатор» позволяет летчикам незаметно подойти к позициям противникам, ударить ракетами или крупнокалиберной пушкой. А после уйти от ответных выстрелов на максимальной скорости. Их вертолетов всегда прикрывает самоходный зенитный пушечно-ракетный «Панцирь С-1». Радары комплекса видят воздушную цель на расстоянии до 100 километров. Если потребуется — цель будет сбита. По крупным объектам «Панцирь» бьет высокоточными и маневренными ракетами. На борту представленной на видеокадрах боевой машины 8 звезд.

- Это восемь успешно сбитых целей. Семь самолетов противника и один вертолет. Данный комплекс показывает себя очень эффективно, - говорит командир расчета ЗРПК «Панцирь».

СПРАВКА «КП»

Самолет Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.

Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.