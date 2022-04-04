Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»

На кадрах видео Национальной полиции Украины нет разбросанных по городу тел

Утренние обложки западных газет ожидаемо взорвались заголовками «Кошмар в Буче», «Геноцид», «Массовое убийство невинных». Смысл публикаций сводится к одной «аксиоме»: «Россия должна ответить за расстрел мирных граждан в пригороде Киева». Страшные кадры накануне были опубликованы украинской стороной, российских военных огульно обвинили в пытках и внесудебных казнях. Доказательство – только кадры с несчастными на улицах, в подвалах, у многих руки завязаны за спиной. Убийственная картинка. И сразу скажу, я не сомневаюсь, что на фото и видео – действительно тела мертвых. Их было достаточно в Буче. Но кто расстреливал безоружных? Давайте восстановим хронологию.

30 марта российские войска вышли из Бучи в рамках перегруппировки. Об этом заявляет Минобороны РФ. Я был в эти дни в пригороде Киева. На самом деле отвод наших подразделений начался даже раньше. Просто к 30 числу в Буче не осталось ни одного солдата из России. Противник не сразу это осознал. И продолжал наносить артиллерийские удары по нашим бывшим районам сосредоточения.

31 марта Бучу посетил мэр города, который пафосно заявил об «освобождении» населенного пункта. Ничего при этом не сказав о трупах на дорогах. В этот же день здесь побывал депутат и борец Жан Беленюк. На фото он улыбается, что на фоне мертвых тел выглядело бы неуместно. Заявление градоначальника, на самом деле, было преждевременно – очень хотелось поторопить события. Но украинские силы еще не взяли под контроль весь город. По отдельным районам продолжала работать артиллерия.

31 марта Бучу посетил депутат Жан Беленюк. На фото он улыбается.

2 апреля в город заходит Национальная полиция Украины. В Сети сохранилось длинное видео их работы по зачистке города. Там есть все для понимания атмосферы – покореженные машины, разрушенные здания радостные местные, один из которых рассказывает, что его хотели расстрелять за украинскую символику, но почему-то передумали. Нет только тел, разбросанных по городу.

В этот же день в Бучу с другого направления заходят подразделения киевской территориальной обороны – на зачистку. Среди них – отряд некоего Боцмана. На кадрах их видеохроники один из боевиков задает вопрос: «Вон пацаны без синих повязок, по ним можно стрелять?» «А то!» - радостно отвечает другой. И это ключевой момент.

«Боцман» - это известный в том числе в России по кличке «Малюта» неонацист Сергей Коротких. В свое время был одним из лидеров РНЕ и ближайших соратников другого ультраправого деятеля Максима «Тесака» Марцинкевича. Родился в Тольятти, вырос в Белоруссии. С 2014 года воевал в батальоне «Азов». В России подобные неофашисты не приживаются, а вот Украина их встречает с распростертым объятиями. Именно он дал «добро» на огонь по людям без опознавательных знаков. Синие повязки на рукавах – это опознавательный знак «свой-чужой» украинских сил. Чтобы издалека не открыть огонь по своим. Во время зачисток нервы у людей напряжены до предела и хватает любой мелочи для того, чтобы нажать на спусковой крючок. Например, отсутствие опознавательного знака. Или наличие другого – вражеского.

Тела в Буче с белыми повязками Фото: Кадр видео

А теперь посмотрим внимательнее на опубликованные украинской стороной видео- и фотоматериалы. Да, по не запекшейся крови и еще не окоченевшим телам (их дергают националисты и двигают с места на место) совершенно очевидно, что их убили не 30 марта. Но главное, у большинства убитых на рукавах белые повязки. У кого ленточка, у кого бинт, у кого просто тряпка. Белая повязка – это опознавательный знак российских сил. Никто не заставлял местных их надевать, они делали это сами, чтобы обозначить себя – «мы свои». Один из местных жителей, блогер Владимир Скляров, описывает свой опыт общения с российскими военными: «Они сказали: «Передай всем, что мы никого не тронем. Пусть вывесят на окна белые простыни, чтобы мы видели, что здесь живут мирные. Пусть ведут себя спокойно. Мы только нациков и бандеровцев палим».

Это так, лирическое отступление. Что же творилось в городе, когда туда зашли боевики «Боцмана» и других главарей-нацистов? Натуральная чистка.

Они просто убивали людей на улицах, не разбираясь, есть у них оружие или нет. А кого-то захватывали и пытали. Кадры из подвала, в котором якобы россияне расстреляли несколько человек, подтверждают это. Среди убитых – тоже люди с белыми повязками. Скорее всего их убили как «агентов войск РФ» или «коллаборантов», сотрудничавших с «оккупационными властями».

Почему мирные жители не сняли белые повязки после ухода российских войск? Потому что они об этом не знали. Повторюсь, еще три дня после этого по городу наносились артиллерийские удары, люди сидели по подвалам, не высовываясь. Как только канонада стихла, они поднялись наверх и попали под огонь своих «захисников».

Кадры с телами появились на следующий день – скорее всего, в город дали Интернет, который пропал во время боев. С подачи украинских властей Запад начал разгонять эту большую мистификацию «Бучанской резни». Как летом 2014 года, когда украинский фронт в Донбассе трещал по швам и Киеву нужна была передышка, в небе над зоной боевых действий был сбит пассажирский лайнер. И в гибели его пассажиров сразу обвинили Москву.

Провокацией в Буче, вполне возможно, Украина при поддержке Запада, который должен надавить на Россию, пытается спасти свою группировку в Мариуполе, которая доживает свои последние дни.

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