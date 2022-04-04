НАТО признало, что выступает против России на стороне Украины

Солдаты НАТО фотографируются у украинской бронетехники в дни совместных учений, лето 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно подтвердил то, о чем мы, в принципе, и так твердо знали: на Украине Россия противостоит военному альянсу Запада. Но сами западники до этого твердо стояли на хлипком утверждении: нет-нет, мы с Россией не воюем, а лишь помогаем «жертве агрессии». И вдруг такое: «Нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», - похвастался Столтенберг телеканалу CNN.

«Вооруженные силы Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше управляемы, чем когда-либо в прошлом», - откровенничал генсек. Вопрос, зачем он это сделал и почему именно сейчас? Ведь еще совсем недавно альянс чуть ли не открещивался от роли наставника страны, которая заявляла, что «уже много лет воюет с Россией».

Судя по всему, затянувшийся характер конфликта и ожесточенное сопротивления нацбатов спровоцировали Столтенберга на хвастовство возможностями НАТО готовить по своим стандартам боеспособные войска для других стран. Ведь то, как бежали с поля боя грузинская армия, выпестованная натовцами, а потом и афганская, оснований для этого совсем не давали. С началом спецоперации на Украине натовцы были в явной растерянности, не зная, что делать. Теперь, видно, определились: раз конфликт затягивается, можно сказать, что и мы к этому причастны, подготовили эффективные войска, снабжаем их оружием. Байден тут проговорился, что в Польше до сих пор американцы муштруют украинских бойцов. Страны НАТО не скрывают, что передают Киеву разведывательные данные, а западные военные советники консультируют ВСУ. То есть блок, воюя с Россией «до последнего украинца», уже оправдал, по логике Брюсселя, смысл своего существования и в будущем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Здесь необходимо одно уточнение. Да, украинские военные хорошо обучены, вооружены и экипированы Западом. Но вот их мотивация с европейскими ценностями никак не связана, потому что в ее основе - бандеровский «интегральный национализм», выродившийся в откровенный нацизм, животная ненависть к русским и всему русскому. Поэтому у нас есть все основания для обвинения натовцев в том, что они вооружили и поддерживают украинских нациков, смысл борьбы которых - «убей русского!» И ответственность за их преступления в конечном счете разделит и западный альянс.

Еще одно удивительное признание, почти одновременно с генсеком Столтенбергом, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц газете The Wall Street Journal. Якобы он за пять дней до начала спецоперации на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности предложил Зеленскому отказаться от планов вступить в НАТО. Тем самым главное требование Москвы - внеблоковый статус Киева - было бы выполнено, что предотвратило бы нынешний кризис. Но Зеленский, сославшись на то, что большинство украинцев хотят в НАТО, предложение отверг. Надо напомнить, что обещанный референдум по этому вопросу так и не был проведен, а единственный ориентир в предпочтениях населения в виде опросов общественного мнения явно недостаточен для подобных судьбоносных решений.

Тут сходу вопрос: как быть с результатами последних российско-украинских переговоров, прошедших в Турции, на которых стороны согласовали нейтральный статус Украины? Получается, что сейчас Зеленский готов отказаться от дороги в НАТО, а еще 19 февраля страстно в этот блок хотел. Цена его «прозрения», далеко не полная, такая: свыше 14 тысяч погибших украинских военных, около 1,5 тысяч россиян плюс жертвы среди гражданского населения. Вот уж действительно - самый кровавый клоун в истории.

Но все же есть сомнения в том, что наговорил Шольц в интервью американской газете. То есть Владимир Зеленский, великий самостоятельный политик, взял и «послал» лидеров стран Запада, от имени которых канцлер ФРГ пытался уговорить украинского президента не нарываться на прямой конфликт с Россией и сдать назад? Что-то не верится в такое.

Господин Зе, в чем сомнений ни у кого нет, полностью управляемая Западом фигура. Чтобы он полез на рожон против воли своих кураторов? Исключено. Именно они были больше всего заинтересованы в том, чтобы между Россией и Украиной полыхнуло по-настоящему. Поэтому слова Шольца, скорее всего, это имитация самостоятельного решения Зеленского, которая дает Западу возможность, с одной стороны, «умыть руки» - мы отговаривали, как могли. А с другой стороны, позволяет ему разжигать конфликт как можно сильнее и дольше - украинцы, дескать, сами проявили принципиальность, и у нас нет другого выхода, как поддерживать их во всем.

Так что рассчитывать на то, что Запад поможет Киеву вернуться в реальность, не приходится. НАТО, как уже практически не скрывает ее генсек, воюет вместе с Украиной против России. А канцлер ФРГ, принимая решения о новых и новых поставках Киеву оружия, добавляет: раз Зеленский сам решил конфликтовать с Москвой, нам остается только поддерживать его до конца.

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