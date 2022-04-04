Гречка полезнее таблеток: пять натуральных продуктов для укрепления нервов

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Магний жизненно необходим нервной системе, а еще нужен для работы мышц, в том числе сердца. Он предотвращает развитие остеопороза (хрупкость костей), укрепляет иммунную систему и препятствует развитию болезней сердца, артрита и диабета.

По данным Роспотребнадзора, в день мужчины должны употреблять от 400 до 420 миллиграммов магния в день, а женщины - от 310 до 320 миллиграммов. Такого количества магния достаточно, чтобы предотвратить его дефицит в организме. При этом почти у половины есть дефицит этого элемента.

Но широко разрекламированные препараты магния, которые помогают поддерживать нервы в и мышцы в стрессовой ситуации, на самом деле не так уж нужны. В природе немало продуктов с его высоким содержанием.

- К сожалению, несмотря на то, что в пище магния действительно много, современный человек получает этот важный элемент с продуктами всего чуть больше половины от требуемой нормы, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - А все потому, что мы предпочитаем промышленно переработанные продукты, где магния уже - кот наплакал, ведь он теряется в процессе приготовления. Помимо употребления тяжелой и рафинированной пищи, на дефицит магния в организме влияет хронический алкоголизм и некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, целиакия).

Главные источники магния (содержание в 100 граммах):

1. Пшеничные отруби (611 мг).

2. Кунжут (540 мг).

3. Тыквенные семечки (534 мг).

4. Оливки (442 мг).

5. Семечки подсолнечника (317 мг).

От 200 до 270 мг магния также содержат 100 граммов гречки, кедровых орешков, кешью, арбуза и консервированных крабов.