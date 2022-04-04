Дмитрий Песков - «КП»: Соревнование - кто больше патриот - никому сейчас не нужно

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

... Дмитрий Сергеевич, в эти выходные прозвучало несколько интересных заявлений наших политиков о патриотизме. Если не иметь в виду конкретно заявления Кадырова, Пескова... А как вообще в Кремле понимают патриотизм? Это - Юнармия, поисковые отряды, уход за памятниками погибшим воинам, уроки патриотизма в школе, защита от нацистов Донбасса и Украины в целом?...

С такими вопросами журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в понедельник, 4 апреля.

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Во-первых, это, конечно, уже более такая - не фактологическая, а идеологическая дискуссия. Хотя никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» нет и быть не может.

Патриотизм – это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм.

И все, что в это понимание укладывается, все это и является патриотизмом.

И, конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно.

Тем более, в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся.

- Согласен с вами.

- Спасибо.