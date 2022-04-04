«Друзья Путина» уверенно победили на выборах в Венгрии и Сербии

Александр Вучич празднует победу на выборах. Фото: REUTERS

В воскресенье сразу в двух государствах бывшего соцлагеря открылись избирательные участки. Обе эти точки на карте — ключевые для геополитических раскладов. Так, Сербия — последняя страна Европы, не присоединившаяся к антироссийским санкциям. А Венгрия, несмотря на членство в ЕС и НАТО, не спешит в один голос с «мировыми демократиями» осуждать Москву за денацификацию Украины.

Поэтому Запад предпринял отчаянные усилия, пытаясь помещать «неправильным» лидерам переизбраться. В Венгрии либеральные СМИ раскручивали тему о якобы «тотальной коррупции» премьер-министра Виктора Орбана и его окружения. Ничего нового в такой тактике нет — столь же фейковый «компромат» они регулярно вываливают и на российских лидеров. Москву и Будапешт действительно сближает многое: Орбан — консерватор, ещё 11 лет назад принявший новую конституцию с Богом и христианством как объединяющей ценностью.

Партия Виктора Орбана останется у власти в Венгрии. Фото: REUTERS

Наконец, на фоне терзающего Европу энергокризиса — дунайское государство получает российский газ по твёрдому контракту с ценами в пять раз ниже нынешних. И пока англичане или немцы с ужасом смотрят на платёжки по ЖКХ — довольные венгры греются у батареи. Неудивительно, что в воскресенье партия Орбана победила, сохранив две трети мест — конституционное большинство.

— Никогда ещё мы не сталкивались с таким количеством противников на выборах: местные и международные левые, брюссельские бюрократы, деньги и СМИ Джорджа Сороса, а также президент Украины, — отметил премьер.

Чуть более интересная ситуация сложилась в Сербии. С 2017 года президент Республики — Александр Вучич. Он поддерживает регулярные контакты с Кремлём, хотя, если серьезно, называть его «закадычным другом России» тоже было бы неправильно. Например, в марте национальная авиакомпания Air Serbia прекратила рейсы в Москву. Так сказать, и нашим, и вашим: вроде бы в русле брюссельской политики идём, но и серьёзными санкциями это не назовёшь.

Так что, скорее уж, Вучич — прагматик: понимает, что при тотальной любви сербов к России любой его шаг на Запад будет политическим самоубийством. В итоге действующий президент победил в первом туре, набрав почти 60% голосов.

Одновременно в Республике проходили и выборы в парламент. Где партия Вучича, хотя и сохранив большинство, заметно просела. Её теснят патриотические силы, требующие еще теснее укреплять отношения с Москвой. Очевидно, их воодушевила спецоперация России. Ведь у Сербии есть своя «Украина» — созданное американцами Косово, где боевики-националисты точно также угнетают православное сербское меньшинство.