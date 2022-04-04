Выбывший из «Маски» Руслан Алехно рассказал, что на самом деле думает о Киркорове и других членах жюри

В восьмом выпуске телепроекта рассекретили Малыша. Фото: пресс-служба НТВ

Самое засекреченное шоу телевидения - «Маска» на НТВ - перевалило за экватор: из 14 участников, скрытых за непроницаемыми бутафорскими костюмами, семь уже отправились домой. Борьба становится все ожесточеннее, и в каждом выпуске зрителям по-настоящему жаль прощаться с полюбившимися персонажами. Так, накануне «Маску» покинул очаровательный Малыш, которым оказался Руслан Алехно. Чем ему запомнилось участие в проекте, артист рассказал в интервью kp.ru.

- Руслан, так или иначе поздравляем с фееричным участием в «Маске». Что чувствуете, выбыв на восьмой программе?

- С одной стороны, конечно, облегчение. Но с другой, мы готовили интересные композиции для следующих программ, и я бы, конечно, хотел их представить. К примеру, очень красивую песню «В самое сердце» из репертуара Сергея Лазарева. Но теперь, видимо, придется мне ее петь самому себе (смеется). Да и вообще, чего расстраиваться, восемь программ – это отличный результат.

Фото: пресс-служба НТВ

- Как согласились на участие в «Маске»?

- В прошлом сезоне несколько программ подряд члены жюри утверждали, что в маске Носорога я. Мне и друзья звонили: «Мы знаем, ты участвуешь в «Маске»». Честно, я уже и сам поверил в это! И думал тогда: «Вот если бы меня пригласили в шоу, какую маску я бы выбрал, какие композиции исполнил, что бы делал для того, чтобы меня не узнали члены жюри, с которыми я знаком много лет». И как только мне действительно поступило такое предложение, сразу же ответил: «Да, я хочу».

- Как выбирали костюм?

- Я встретился с продюсерами, мне на выбор было предложено несколько вариантов. Я уже не помню все, но среди них точно были Кузнечик, Кукуруза. В итоге мы остановились на костюме Малыша. Мне кажется, внутри каждый из нас – ребенок. И в том, что я делал на сцене шоу, есть я настоящий, я такой же дома со своими родными. Мне было интересно работать над этим образом, делать так, чтобы у зрителей было полное ощущение, что на сцене маленький мальчик. Детство – это прекрасное время, так здорово погрузиться в воспоминания. Ну и где бы я еще назвал Киркорова дядей Филиппом? Я вообще придумал себе образ, что жюри – мои воспитатели в детском саду. И ведь в итоге не все разгадали меня, долго ходили вокруг да около.

- Сложно было скрывать от своих домашних участие в шоу?

- Мои родные смотрят «Маску» и очень ее любят. Скрывать от них было непросто. Мне постоянно приходилось придумывать, куда я уезжаю. Обычно, если я еду куда-то по работе, то беру с собой немного вещей, а тут приходилось тащить большую сумку: в ней и худи, и обувь, и маска, в которой я ходил по коридорам «Главкино», и термобелье. Переодевался я уже в машине. Я сочинял, что еду на студию, в зал. В общем, что-то выдумывал, вроде получалось, но вопросов у семьи возникало много.

Фото: пресс-служба НТВ

- Вас кто-то узнал из близких?

- Они подозревали, спрашивали, не принимаю ли я участие в шоу. Сначала думали, что я в Драконе, в Джокере, версия Малыша появилась позже. Конечно, я говорил, что они ошибаются, мол, с удовольствием бы поучаствовал, но пишу альбом, да и на гастроли скоро.

- От чего пришлось отказаться ради участия в «Маске»?

- Когда мне позвонили и пригласили в «Маску», я даже в график свой не посмотрел, сразу дал согласие. И все как-то так удачно сложилось, что мне почти не пришлось отменять запланированные мероприятия.

- Как пришла в голову идея делать подарки членам жюри?

- Дядя Филипп подарил мне янтарную соску, а я в следующей программе решил отблагодарить, сделал подарки всем.