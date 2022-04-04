Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»

Теперь зрители могут полюбоваться пастельной работой не «Русских танцовщиц», а «украинских».

Культура отмены, превратившаяся в еще один фронт боевого противостояния между Россией и Западом, продолжает нестись катком, подминая под себя даже классику. В Лондоне руководство Национальной галереи, где хранятся шедевры мировой живописи, изменила название одной из работ французского художника Эдгара Дега. Теперь зрители могут полюбоваться пастельной работой не «Русских танцовщиц», а «украинских». В музее призвали коллег переосмыслить наследие украинского искусства, нашедшее отражение в мировой культуре.

Все началось с того, что Национальную галерею атаковали неравнодушные украинцы, которые настойчиво звонили в музей и написывали в соцсетях, требуя переименовать пастельный набросок известного импрессиониста. Аргумент обезоруживал: «видите у девушек желтые и синие ленты в волосах? Так это национальные цвета Украины! Значит, это не русские, а украинки!» Наличие красных лент в волосах танцовщиц звонившие в упор не замечали, как и не пытались разобраться в истории создания рисунка.

В 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. На это его вдохновило увиденное их выступление в Париже. Еще до знаменитых «Русских сезонов» Дягилева, Императорский русский балет активно гастролировали по Европе, всякий раз становясь сенсацией.

На сегодня большая часть изображений хранится в США - в частных коллекциях и коллекции Музея Метрополитен.

«Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, - признается один из сотрудников Лондонской галереи. - Однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом изменить название картины, чтобы оно лучше отражало тему изображенного».

Действительно, среди сообщества искусствоведов ведутся дискуссии на тему: кого именно изобразил художник. Однако из-за того, что украинская культура и русская в большей степени похожи, западные специалисты сохраняют классическое название произведения и дипломатично отмечают в своих рецензиях, что «Дега отдал дань культуре украинского и русского танца».

Но что-то подсказывает, что украинцы, проживающие в Англии, не остановятся. Многие из них жалуются, что неоднократно сталкиваются с тем, когда иностранцы, не разбираясь в их национальности, обобщенно называют их «русскими». Директор Украинского института в Лондоне Олеся Хромейчук в свою очередь оскорбилась тем, что во время выставок, посвященных советскому искусству, британские кураторы не указывают национальность того или иного советского деятеля, например, кинорежиссера Александра Довженко, который является уроженцем Украины. «То ли умышленно, то ли из-за лени».

Представители Национальной галереи заявили, что продолжат изучать свои запасники и действующую экспозицию. Вероятно, в скором времени посетители могут узнать много нового о привычных шедеврах.

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