Финская таможня расследует задержание российских картин

Машины были задержаны на российско-финском погранпереходе «Ваалимаа» - «Торфяновка». Фото: Shutterstock

Ночью 4 апреля в российских соцсетях появились сообщения о задержании финскими таможенными властями трех фургонов, перевозивших из Франции в Россию картины «Эрмитажа» и других российских музеев.

Машины были задержаны на российско-финском погранпереходе «Ваалимаа» - «Торфяновка» и сопровождены обратно в Хельсинки (предположительно, в таможенную зону порта). Как сообщил «Известиям» брат одного из водителей, шоферы были задержаны. Все документы на перевозку произведений искусства, в том числе через границу, были в полном порядке.

По словам анонимного эксперта, помимо первой прозвучавшей версии - картины подпали под санкционные ограничения - «может быть множество других причин и нюансов», и вовлеченным в ситуацию сторонам надо просто в них разобраться. Однако, судьба российских культурных ценностей не может не беспокоить - в последнее время в Европе проходило около 20 выставок с участием картин из российских музеев.

До середины дня и российское посольство в Хельсинки, и финские официальные лица от любых комментариев воздерживались. Наконец, поступило сообщение от пресс-службы финской таможни. В нем говорится:

«2-го и 3-го апреля таможня остановила на Ваалимаа три транспортных средства, которые подозреваются в перевозке товаров, попадающих под санкции. Таможня конфисковала товар. Машины направлялись в Россию». Начато предварительное расследование. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил финской вещательной компании Yle, что таможня не будет предоставлять никакой дополнительной информации сегодня, так как проверка еще не завершена. На среду таможня запланировала пресс-конференцию.

Посетители Эрмитажа знакомятся с коллекцией музея. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все большее количество сторонних источников сообщает, что проблема связана в большей степени с логистикой предметов искусства, чем с актуальным санкционным режимом. Скорее всего, речь идет о том, что ранее через Финляндию наши произведения искусства с выставок в Европе не возвращались. Сообщение шло через Польшу, которая сейчас в антироссийском угаре проезд для наших грузовиков закрыла. Возможно, с финнами не успели согласовать все формальности, и в Хельсинки посчитали, что через границу пытаются провести контрабанду.

По предварительной информации речь идет о произведениях, которые возвращались с миланской выставки "Гран-Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Картины с выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», о задержании которых сообщили накануне, остаются в Париже, пока не будут созданы оптимальные условия для их возвращения в Россию.