Американские эксперты: Благодаря санкциям доходы России от продажи нефти и газа будут рекордными

По сравнению с 2021 годом, доходы России от экспорта газа и нефти вырастут на треть. Фото: Shutterstock

Вот ведь парадокс! Санкции валятся на наши головы одна за другой, Европа и Америка снижают закупки российских энергоносителей... Но при этом западные эксперты пророчат, что РФ заработает рекордные деньги на их продаже. Экономисты американского Института международных финансов подсчитали, что выручка российских экспортеров нефти и газа в нынешнем году составит $321 млрд. То есть по сравнению с 2021 годом доходы вырастут на треть. В рублях это 26 трлн - больше, чем годовые доходы всего российского бюджета!

Неужто это правда?

- На мой взгляд, они даже занизили цифры, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. И приводит расчеты.

- Средняя ожидаемая цена газа в 2022 году - $1000 за тысячу кубометров. Ожидаемые доходы от продажи - около $150 млрд.

- Средняя ожидаемая цена нефти в 2022 году - $100 за баррель. Ожидаемые доходы от продажи - около $200 млрд.

- Суммируя, получаем около $350 млрд - на $30 млрд больше, чем у американских экспертов - говорит Сергей Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: YouTube

Эксперт объясняет: причины такого роста цен – не только в украинских событиях, но и в пандемии. Во время разгула ковида мировой спрос на энергоресурсы снизился в разы. Производство встало, самолеты не летали, теплоходы стояли у причала, автомобили ездили гораздо реже и т. д. Соответственно, добычу нефти и газа пришлось глобально сокращать. Осенью прошлого года потребление энергоресурсов стало возвращаться к прежним показателям и спрос превысил предложение, что подтолкнуло ценники вверх.

- Стоимость газа доходила до $1200, а в декабре подпрыгивала до $2200, - объясняет Пикин. - А тут еще и геополитическая ситуация резко изменилась. И санкции против России лишь «вздули» сырьевые рынки (подтолкнули рост цен, - Ред.), так как Россия является одним из ключевых поставщиков.

Вот так антироссийские ограничения снова ударили и по их авторам. По оценке эксперта, переплата западных потребителей к концу года будет измеряться триллионами долларов.

А чем выше доходы российского бюджета от продажи нефти и газа, тем богаче наш бюджет за счет их налогов. А значит, найдутся деньги на социальные выплаты, пенсии и другие платежи.

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