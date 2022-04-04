«Говоришь на русском? Значит, предатель»: Как в Америке сейчас относятся к эмигрантам из бывшего СССР

В США вдруг все забыли про Трампа и Байдена и переключили свое внимание на спецоперацию российских войск на Украине. Фото: REUTERS

По данным переписи населения США, проведенному Институтом миграционной политики, по состоянию на 2019 год в США проживало около 1,2 млн иммигрантов из стран бывшего СССР: 392000 из них прибыли из России, а 355000 — из Украины.

В огромной стране, которую создали именно иммигранты, всегда ценили русское искусство, русскую кухню и русский язык, не вдаваясь в отличия русских и, например, украинцев.

Но ситуация в последние недели стала меняться. Заметнее всего – на «русских» просторах Америки – в городках и кварталах, населенных преимущественно русскоязычными.

В США вдруг все забыли про Трампа и Байдена и переключили свое внимание на спецоперацию российских войск на Украине. И главным предметом ожесточенных спросов и детальных расспросов стало выражение позиции - «за Россию или за Украину?».

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ЩИ

Первыми с агрессией в свой адрес столкнулись владельцы магазинов и ресторанов. Одни оказались виноваты в том, что использовали в названиях своих заведений слово «русский», другие в том, что кормили гостей блюдами русской кухни.

В ход идут, в основном, мелкие пакости – граффити на стенах и витринах, отрицательные отзывы на сайтах, анонимные звонки с угрозами.

Владелица ресторана «Русский дом» в Остине Варда Монамор приняла решение переименовать свое заведение в просто «Дом». Причина – антироссийские настроения, умело подогреваемые американскими СМИ.

Рестораны – вне политики, людям хочется есть и весело проводить время вне зависимости от их убеждений. В то же время, хозяйка заведения прекрасно понимает, что на волне русофобской риторики, звучащей со всех сторон, она может не только потерять клиентуру, но и привлечь к заведению внимание радикалов. Именно поэтому слово «русский» из названия ресторана было решено убрать.

Она говорит: «Я сохраню буквы. Настанет время, когда они вернутся».

Владелица нью-йоркского ресторана «Света» в манхэттенском квартале Вест-Виллидж вынуждена регулярно жаловаться в полицию: каждый день женщина получает в свой адрес десятки угроз и оскорблений.

Журналистам 64-летняя Светлана Савчиц рассказала, что иммигрировала в США из Украины в 1993 году и никогда не ожидала, что встретит в Новом свете столько ненависти.

Заведение пользуется огромным успехом. Но на адрес электронной почты «Светы» и мобильные телефон Светланы ежедневно приходят десятки угроз. Русофобы требуют даже, чтобы хозяйка «свалила из Америки».

Владелица этого уютного нью-йоркского ресторана каждый день получает письма с угрозами. Фото: sveta-nyc.com

Савчиц решила сменить «национальность» ресторана, называя теперь его заведением с блюдами восточноевропейской кухни.

ГОВОРИШЬ НА РУССКОМ? ПРЕДАТЕЛЬ

Популярный в США интернет-ресурс «Рубик» задал своим читателям вопрос – как изменилась их жизни после начала спецоперации российских войск на Украине?

Читатели завалили редакцию письмами.

- У знакомой дочку в школе спросил одноклассник, на чьей она стороне - за Украину или Россию. Та промолчала. Так он сказал, что, скорее всего, она предатель, так как говорит на русском, и пригрозил принести автомат АК-47 и застрелить ее, – рассказала Мария.

- Муж с напарником работает с транспортной компанией, в который владельцы и 90% работников – украинцы. Муж и напарник – выходцы из России, но в США давно. К ним стали придираться в работе по всяким мелочам, чего раньше не было. – написала Аизада.

- Люди не разбираются, а просто ненавидят все подряд! Полно украинцев живут в России и русских в Украине, а уж в Советском Союзе совсем все перепутано. Нужно просто оставаться людьми, иначе это уже абсурд, – настаивает Лия.

Вообще же, наивысший градус русофобии – в соцсетях. «Я бы выгнал тех, кто поддерживает Путина», - написал один из пользователей. Но этот комментарий осудили и сравнили его исламофобией, с которой США столкнулись после терактов 11 сентября, когда раздавались призывы выгнать всех мусульман из Штатов.

Волна русофобии захлестнула все популярные западные соцсети. Фото: Shutterstock

НЕ ХОЧЕШЬ СПОРИТЬ - НАКЛЕЙ СТИКЕР

Американцы обожают символы – флаги, значки, наклейки. На дверях магазинов, кафе, поликлиник, химчисток – в обязательном порядке, например, указатель «для инвалидов». Баталии секс-меньшинств за свои права заставили многие заведения «украсить» свои фасады радужными флагами. После погромов движения «Жизни черных важны» наклейки с этим закланием появились даже на дверях общественных туалетов. Теперь вот новая мода – жовто-блакитные стикеры.

Такой вот появился и на входной двери клиники моего стоматолога – статного выходца из Индии, в сикхском тюрбане.

Кабинет на Бродвее, в деловом квартале Манхэттена… «Доктор, вы теперь рвете зубы только тем, кто поддерживает Украину?» – спросила я. И получила неожиданный ответ: «Нет, просто таким образом я избавляюсь от ненужных мне разговоров на модную нынче тему».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бери «Шанель», езжай домой: с какими проблемами сталкиваются россияне при покупке люкса за рубежом

В Дубае с россиянок потребовали расписку в магазине Chanel, что они не будут носить обновки на родине (подробности)