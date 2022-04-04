«Резню в Буче» придумали, чтоб начать геноцид русских

Директор института Политических исследований Сергей Марков Фото: Иван ПРОХОРОВ

Украинские власти и ее западные советники давно готовили акцию наподобие сбитого над Донбассом малазийского Боинга. Она должна была стать поворотным моментом, который снесет все санкционные шлюзы и развернет полноценную войну уже против России и ее народа. Этим поворотным моментом готова стать «резня в Буче».

- Запад готовит русский холокост. Геноцид русского народа, - уверен Марков. - Они уже закрыли глаза на убийства тысяч русских людей в Украине, еще раньше закрыли глаза на фашистский режим и даже его поддерживали. Из Бучи мы должны сделать единственный вывод – перестать цацкаться. Мы не должны повторить ошибку еврейского народа в ХХ веке, который верил, что все обойдется и рассосется. Мы должны разгромить тех, кто начал русский холокост.

Военкор КП, работавший под Киевом, Александр Коц написал, что когда наши войска уходили из Бучи, трупов не было, а появились только когда три дня там орудовали боевики из Киева. То есть, они убивали украинцев. Своих сограждан. И теперь выставили это напоказ перед всем миром, свалив жертвы на русских. Руки у них развязаны - можно делать что угодно и обвинять в этом Россию. Сомнений ни у кого не будет. Мир согласится - и будет дальше потворствовать убийствам.

- Это значит, что Запад готов дать добро на любые преступления против России. Грань добра и зла стерта, - заявил Марков КП. - И Буча — лишь начало.

Действительно, Зеленский уже это пообещал. А его советник Арестович успел даже выложить в соцсетях фото, якобы из соседнейго с Бучей Гостомеля. На убитая девушка, на животе которой вырезана свастика. Правда, быстро удалил фото после того, как в комментариях его застыдили - тело этой несчастной еще 27 марта российские бойцы обнаружили в Мариуполе — в подвале, где подвале, где был опорный пункт нацбата «Азов».

Кстати, Арестович «пропадал» на три дня, когда шла зачистка Бучи. А вернулся уже с новым званием - подполковника.

Не он ли режиссировал Бучу?

Марков уверен — надо ждать новых провокаций:

1. Обвинения России в военных преступлениях будут поставлены на поток.

2. Ложь станет главным методом борьбы против России. Доказывать уже никому ничего не надо.

3. Киевскому режиму дадут полный карт-бланш на любое чудовищное преступление против России и.

- Выход один. Нужно максимально быстро разгромить фашистский режим в Украине, - отмечает Марков. - Нам надо скорее понять, что против нас идет война с целью уничтожения России, геноцида русского народа.

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