Российский визовый ответ коснулся политиков и журналистов

На ограничения в отношении выдачи виз в России пошли «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия». Фото: Shutterstock

Между Россией и многими странами подписаны специальные соглашения «об упрощении выдачи виз». Эти документы помогают людям отдыхать, учиться или работать за рубежом. Сегодня, 4 апреля, Владимир Путин «приостановил» действие некоторых частей этих соглашений.

Наши контрсанкции коснутся всех стран Евросоюза, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Вот, кому теперь сложнее будет получить нашу визу:

- Политикам.

- Журналистам.

- Госчиновникам.

Кроме этого, у нас были договоренности о максимальной цене визового сбора и максимальном 10-дневном сроке рассмотрения заявки. Сейчас эти пункты тоже не работают для людей, попавших под наши ограничения. Для обычных жителей стран ничего не изменится.

В президентском указе написано, что на эти меры мы пошли «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия». Другими словами, как они нас, так и мы их.

Кроме этого, президент поручил МИД ввести персональные санкции против тех, совершает «недружественные действия» по отношению к России. Это касается не только людей, но и компаний.