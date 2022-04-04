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4 апреля 2022 12:46

Звезды в обносках на «Грэмми-2022»: «Наша Оленька Бузова одевается лучше, чем Дуа Липа и Леди Гага вместе взятые»

Стилист Очилов раскритиковал наряды звезд на «Грэмми 2022»
Ирина ВИКТОРОВА
Джастин Бибер и Хейли Бибер. Тот случай, когда «муж и жена - не одна сатана»

Джастин Бибер и Хейли Бибер. Тот случай, когда «муж и жена - не одна сатана»

Фото: REUTERS

Премия «Грэмми 2022» удивила не музыкальными достижениями, а модными провалами. А ведь звезды старались – наряжались. Пока наши артистки стараются одеваться и краситься так, чтобы сбросить года – западные звезды напротив старательно прибавляют возраст. Оценили образы звезд на «Грэмми» с топ-стилистом Анваром Очиловым.

Леди Гага, 36 лет

Вот и Леди Гага стала предсказуемо скучна в выборе нарядов. Больше никакого эпатажа и даже ни одной «изюминки». Все как у всех. Звезда повзрослела и не стала больше экспериментировать: все самое интересное уже было – теперь можно копировать, выбирать придуманное другими. Вот и Леди Гага у нас теперь почти Мэрилин Монро. Классика жанра – платье Armani Privе, украшения Tiffany&Co. Пошито платье с учетом требований моды – два в одном: с одной стороны наряд белый, с другой – черный. Безупречные заигрывания с античным стилем. Такие бриллианты не дадут ошибиться – перед нами дорогая женщина. Красная помада и локоны уложены как у дивы 50-х и 60-х годов прошлого века.

Вот и Леди Гага стала предсказуемо скучна в выборе нарядов

Вот и Леди Гага стала предсказуемо скучна в выборе нарядов

Фото: REUTERS

Дуа Липа, 26 лет

Певица, автор песен и модель в этот раз удивила поклонников Ольги Бузовой. Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову. Только Ольга одевается креативнее – интереснее и ярче, умеет продумывать образ для важных мероприятий. Дуа Липа пришла в винтажном платье Versace – именно в таком в 1992-м году впервые появилась Синди Кроуфорд на церемонии MTV, в 2019-м ее дочь была в этом же платье на вечеринке в честь своего 18-летия. В том же 92-м году Донателла Версаче выгуливала это платье. Этот популярный в 20 веке наряд создал основатель модного дома Джанни Версаче за пять лет до смерти. В нашем шоу-бизнесе сказали бы – «обноски», а у них это – винтаж. Бандажное платье Versace с лифом-бюстье и прозрачной сеткой собрало на себе все тренды последних трех сезонов – перебор вышел. Как отдельный аксессуар эти цепи на шее – круто. Но с украшениями Bvlgari и таким фактурным платьям вышел перебор. Все смешалось – бриллианты, бижутерия, сетки, ремни. Рассматриваем эти наряды и понимаем: наша Бузова на красных дорожках носит часто российских дизайнеров, но выглядит дороже их кутюра – есть стиль, креатив, идея и самое главное подчеркнута индивидуальность. Индивидуальности на «Грэмми» и «Оскаре» давно нет – сплошь шаблоны.

Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову

Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову

Фото: REUTERS

Оливия Родриго, 19 лет

Певица выиграла в двух номинациях - «Лучший вокальный поп-альбом» (Sour) «Лучший новый артист». Артист новый, а стиль – проверенный годами и премиями. Оливия пришла в платье от Vivienne Westwood. Наряд интересный: рисунки на одежде, перчатки, вот такие полуспущенные бретели – тренд 2022-го. Но это взрослое платье превратило юную леди в женщину с большим жизненным багажом за плечами. Прическа и макияж безупречны – естественные волны и стрелки. Теперь можно особо не краситься: сделал тон, ресницы, нарисовал твердой рукой стрелки - и вечерний макияж готов.

Оливия пришла в платье от Vivienne Westwood

Оливия пришла в платье от Vivienne Westwood

Фото: REUTERS

Джаред Лето, 50 лет

Актер и рок-музыкант в своем репертуаре. Точнее – в Gucci. Кому бы из наших подошел весь этот умопомрачительный шик? Пожалуй – идеальный вариант сценического костюма для Валерия Леонтьева. Правда «казанова» в похожем прикиде носился по сцене еще в прошлом веке.

Джаред Лето

Джаред Лето

Фото: REUTERS

Джастин Бибер, 28 лет и Хейли Бибер, 25 лет

Тот случай, когда «муж и жена - не одна сатана». Утонченная элегантная Хейли в платье от Saint Laurent и бриллиантовом колье от Tiffany&Co хочет на бал. А Джастин в костюме оверсайз от Balenciaga продолжает заигрывать с поклонницами. Это не эпатаж, это – нелепый шарж. Самая удачная в образе – шапка-бини. Наши рэперы если берутся за дело, то так что потом целые музыкальные каналы штрафуют за их эпатаж на красных дорожках премий. А тут даже обсудить нечего.

Джастин Бибер и Хейли Бибер

Джастин Бибер и Хейли Бибер

Фото: REUTERS

Megan Thee Stallion, 27 лет

Удивительно, что рэпершу в классном платье от Roberto Cavalli наши сайты уже внесли в самопальные списки «худших нарядов». Меган справилась с задачей, которую поставила своему стилисту для красной дорожки музыкальной премии – эпатировать по-модному. Силуэтное платье отлично сидит на отличной фигуре, обнажает почти все – если снять драгоценности и каблуки, то можно пойти на пляж для богатых. Ну и животный принт в 2022-й год Тигра по китайскому календарю остается актуальным. К такому хищному принту нельзя подбирать другие яркие и акцентные вещи - достаточно базовых лаконичных босоножек. Интересные аксессуары. Все портят накладные ногти с ужасным декором – в данной ситуации он должен был быть однотонным.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion

Фото: REUTERS

Кортни Кардашьян, 42 года и Трэвис Баркер, 46 лет

Пара оделась гармонично – но не премию, а на похороны. Кортни как всегда безупречна – очень модный комбинезон. Вырезы на одежде уже второй год лидируют в списке трендов. Вырезы в самых неожиданных местах выглядят весьма пикантно. Важно как Кардашьян сочетать их с лаконичными фасонами — тогда образ не выглядит вызывающе или вульгарно. Классика модного жанра – очень красиво. И перчатки из прозрачной ткани – еще одна модная деталь. Просто, модно, шикарно.

Кортни как всегда безупречна

Кортни как всегда безупречна

Фото: EAST NEWS

Александра Белякова, 27 лет

Наша соотечественница певица и блогер Саша Белякова (Sasha Belair) живет в США, поэтому и появилась на дорожке «Грэмми». На Саше - очки Маison Valentino, кожаная куртка Celine. Модный лук-лучок на весну. Вот такие ботинки теперь носят и с мини, и с платьями, и с брюками.

Наша соотечественница певица и блогер Саша Белякова

Наша соотечественница певица и блогер Саша Белякова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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