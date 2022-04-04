Звезды в обносках на «Грэмми-2022»: «Наша Оленька Бузова одевается лучше, чем Дуа Липа и Леди Гага вместе взятые»

Джастин Бибер и Хейли Бибер. Тот случай, когда «муж и жена - не одна сатана» Фото: REUTERS

Премия «Грэмми 2022» удивила не музыкальными достижениями, а модными провалами. А ведь звезды старались – наряжались. Пока наши артистки стараются одеваться и краситься так, чтобы сбросить года – западные звезды напротив старательно прибавляют возраст. Оценили образы звезд на «Грэмми» с топ-стилистом Анваром Очиловым.

Леди Гага, 36 лет

Вот и Леди Гага стала предсказуемо скучна в выборе нарядов. Больше никакого эпатажа и даже ни одной «изюминки». Все как у всех. Звезда повзрослела и не стала больше экспериментировать: все самое интересное уже было – теперь можно копировать, выбирать придуманное другими. Вот и Леди Гага у нас теперь почти Мэрилин Монро. Классика жанра – платье Armani Privе, украшения Tiffany&Co. Пошито платье с учетом требований моды – два в одном: с одной стороны наряд белый, с другой – черный. Безупречные заигрывания с античным стилем. Такие бриллианты не дадут ошибиться – перед нами дорогая женщина. Красная помада и локоны уложены как у дивы 50-х и 60-х годов прошлого века.

Вот и Леди Гага стала предсказуемо скучна в выборе нарядов Фото: REUTERS

Дуа Липа, 26 лет

Певица, автор песен и модель в этот раз удивила поклонников Ольги Бузовой. Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову. Только Ольга одевается креативнее – интереснее и ярче, умеет продумывать образ для важных мероприятий. Дуа Липа пришла в винтажном платье Versace – именно в таком в 1992-м году впервые появилась Синди Кроуфорд на церемонии MTV, в 2019-м ее дочь была в этом же платье на вечеринке в честь своего 18-летия. В том же 92-м году Донателла Версаче выгуливала это платье. Этот популярный в 20 веке наряд создал основатель модного дома Джанни Версаче за пять лет до смерти. В нашем шоу-бизнесе сказали бы – «обноски», а у них это – винтаж. Бандажное платье Versace с лифом-бюстье и прозрачной сеткой собрало на себе все тренды последних трех сезонов – перебор вышел. Как отдельный аксессуар эти цепи на шее – круто. Но с украшениями Bvlgari и таким фактурным платьям вышел перебор. Все смешалось – бриллианты, бижутерия, сетки, ремни. Рассматриваем эти наряды и понимаем: наша Бузова на красных дорожках носит часто российских дизайнеров, но выглядит дороже их кутюра – есть стиль, креатив, идея и самое главное подчеркнута индивидуальность. Индивидуальности на «Грэмми» и «Оскаре» давно нет – сплошь шаблоны.

Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову Фото: REUTERS

Оливия Родриго, 19 лет

Певица выиграла в двух номинациях - «Лучший вокальный поп-альбом» (Sour) «Лучший новый артист». Артист новый, а стиль – проверенный годами и премиями. Оливия пришла в платье от Vivienne Westwood. Наряд интересный: рисунки на одежде, перчатки, вот такие полуспущенные бретели – тренд 2022-го. Но это взрослое платье превратило юную леди в женщину с большим жизненным багажом за плечами. Прическа и макияж безупречны – естественные волны и стрелки. Теперь можно особо не краситься: сделал тон, ресницы, нарисовал твердой рукой стрелки - и вечерний макияж готов.

Оливия пришла в платье от Vivienne Westwood Фото: REUTERS

Джаред Лето, 50 лет

Актер и рок-музыкант в своем репертуаре. Точнее – в Gucci. Кому бы из наших подошел весь этот умопомрачительный шик? Пожалуй – идеальный вариант сценического костюма для Валерия Леонтьева. Правда «казанова» в похожем прикиде носился по сцене еще в прошлом веке.

Джаред Лето Фото: REUTERS

Джастин Бибер, 28 лет и Хейли Бибер, 25 лет

Тот случай, когда «муж и жена - не одна сатана». Утонченная элегантная Хейли в платье от Saint Laurent и бриллиантовом колье от Tiffany&Co хочет на бал. А Джастин в костюме оверсайз от Balenciaga продолжает заигрывать с поклонницами. Это не эпатаж, это – нелепый шарж. Самая удачная в образе – шапка-бини. Наши рэперы если берутся за дело, то так что потом целые музыкальные каналы штрафуют за их эпатаж на красных дорожках премий. А тут даже обсудить нечего.

Джастин Бибер и Хейли Бибер Фото: REUTERS

Megan Thee Stallion, 27 лет

Удивительно, что рэпершу в классном платье от Roberto Cavalli наши сайты уже внесли в самопальные списки «худших нарядов». Меган справилась с задачей, которую поставила своему стилисту для красной дорожки музыкальной премии – эпатировать по-модному. Силуэтное платье отлично сидит на отличной фигуре, обнажает почти все – если снять драгоценности и каблуки, то можно пойти на пляж для богатых. Ну и животный принт в 2022-й год Тигра по китайскому календарю остается актуальным. К такому хищному принту нельзя подбирать другие яркие и акцентные вещи - достаточно базовых лаконичных босоножек. Интересные аксессуары. Все портят накладные ногти с ужасным декором – в данной ситуации он должен был быть однотонным.

Megan Thee Stallion Фото: REUTERS

Кортни Кардашьян, 42 года и Трэвис Баркер, 46 лет

Пара оделась гармонично – но не премию, а на похороны. Кортни как всегда безупречна – очень модный комбинезон. Вырезы на одежде уже второй год лидируют в списке трендов. Вырезы в самых неожиданных местах выглядят весьма пикантно. Важно как Кардашьян сочетать их с лаконичными фасонами — тогда образ не выглядит вызывающе или вульгарно. Классика модного жанра – очень красиво. И перчатки из прозрачной ткани – еще одна модная деталь. Просто, модно, шикарно.

Кортни как всегда безупречна Фото: EAST NEWS

Александра Белякова, 27 лет

Наша соотечественница певица и блогер Саша Белякова (Sasha Belair) живет в США, поэтому и появилась на дорожке «Грэмми». На Саше - очки Маison Valentino, кожаная куртка Celine. Модный лук-лучок на весну. Вот такие ботинки теперь носят и с мини, и с платьями, и с брюками.

Наша соотечественница певица и блогер Саша Белякова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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