Зачистка Мариуполя: добрые чеченцы, гривны под ногами и «Как же мы вас ждали!»

Спецкор КП увидел, как бойцы батальона ДНР «Восток» прочесывают дома на границе с комбинатом «Азовсталь» - главным очагом сопротивления нацистов в городе Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ВОЮЮТ НАЦИКИ ЖЕСТОКО»

Плацдарм, занятый «Азовом» в Мариуполе неумолимо сокращается. Утром в понедельник командование ДНР сообщило, что «почти весь центр города зачищен».

Спецкор КП Дмитрий Стешин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Враг уплотнился на сколько возможно, но сдаваться пока не собирался. На «Азовстали» нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района. Мои друзья-авиаразведчики подтвердили:

- Вчера весь день висели над «Азовсталью», веришь, за все время съемки ни одного человека на поверхности не видели, все в укрытиях. Но бой в застройке был жестокий. Вот мы почему приехали на помощь штурмующим «Азовсталь»? У них оператора беспилотника ранило взрывом из гранатомета, точно в лицо осколки получил. Воюют нацики жестко, хорошо, что артиллерии у них больше нет, но стрелкового оружия - сколько угодно. Боя не боятся, даже его навязывают.

Плацдарм, занятый «Азовом» в Мариуполе неумолимо сокращается. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- А наши?

- Наши стали совсем другие за месяц, я имею в виду мобилизованных. Я когда в феврале встретил толпу этих растерянных людей в таких касках-грибах... Только один подошел ко мне с вопросом: «Что, теперь я могу стрелять по укропам?». А теперь из них выделились бойцы, целые штурмовые группы сформировались из самых азартных. Такие к себе остальных подтягивают и подразделение уже воюет.

Утром в понедельник командование ДНР сообщило, что «почти весь центр города зачищен». Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ» ИЗ ГРОЗНОГО

И я хорошо слышал, как они воевали. Справа от нас, метрах в пятистах, рубились отчаянно, так что все шальные пули шли над нами. Группа зачистки двигалась по параллельным улицам в сторону «Азовстали». У нее была задача – изъять все оружие, отметить неразорвавшиеся боеприпасы и собрать всю документацию, как выразился командир: «имеющую отношение к периоду украинской государственности». Задержание подозрительных лиц. Ликвидация диверсантов. Прямо не говорилось, все и так знали - есть вероятность, что «азовцев» воюющих на соседних улицах могут выдавить на нас, причем, в любую минуту…

На «Азовстали» нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района.

Наша броня, старенький БТР -70 пришел за нами к знаковому месту – станции техобслуживания за выгоревшими девятиэтажками, за которые «Восток» воевал почти месяц. Единственное укрытие на сотни метров вокруг. В станцию прилетел снаряд, судя по направлению – из Мариуполя, поэтому в здании все вверх дном. Бойцы, прячущиеся от ледяного ветра, ходили прямо по деньгам – тысячи гривенных монет были рассыпаны по полам, и никто за ними даже не нагнулся, хотя там можно было набрать приличную сумму. Гривна ушла из этих мест окончательно, стала символом кровавой «украинской государственности», а не платежным средством. Так я расшифровал эту сцену.

«Азовсталь»

Пришлось подождать еще десяток минут, пока «инженерная машина» расчищала путь нашей броне. «Азовцы» заблокировали этот въезд в город грузовиком, груженным бетонными плитами. И прострелили ему колеса, а потом машина сама по себе сгорела, во время боев. «Инженерка» сдвинула эту преграду даже не напрягаясь. Путь в частную застройку был открыт. Ей тоже досталось изрядно – могилы на обочинах и в огородах, дома снесенные или покалеченные. И среди этого кошмара куда-то идут десятки людей с мешками и тележками. Бойцы из Чечни открыли склад какого-то супермаркета и начали раздавать людям продукты. Вообще, по словам местных, они были поражены теплым отношением чеченцев к «мирняку». Кстати, это слово из тех, еще «чеченских войн». По странному совпадению, на спецоперацию под Мариуполь, из Чечни приехало именно «поколение войны» и в этом временном совпадении было много смыслов.

Справа от нас, метрах в пятистах, рубились отчаянно, так что все шальные пули шли над нами. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«МОРДУ ПРОТРЕТ, ТАНК ЗАВЕДЕТ И ДАВАЙ ХАТЫ СНОСИТЬ...»

Именно на «зачистке» ты понимаешь, кем являешься для этих людей – оккупантом или освободителем. Такая вот «полевая социология». Старший нашей группы принципиально ко всем на вы:

- Здравствуйте, милиция ДНР, разрешите осмотреть дом, подвал...

Группа зачистки двигалась по параллельным улицам в сторону «Азовстали». Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уходя, мы извинялись за беспокойство. Неприятных инцидентов было ровно два. Не достучались и применили «универсальную отмычку» - лом, вскрыв калитку. В качестве компенсации за сломанный замок, щедро отсыпали хозяину сигарет. И чуть не подстрелили старшего улицы, который метнулся принести нам ключи от закрытых домов.

Наша броня, старенький БТР -70 пришел за нами к знаковому месту – станции техобслуживания за выгоревшими девятиэтажками, за которые «Восток» воевал почти месяц. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Молодых парней останавливали, осматривали торс и ноги – нет ли нацистских татуировок. Но вежливо. И нам всегда желали в ответ, чтобы мы вернулись домой живыми, с Победой и скорее.

Единственное укрытие на сотни метров вокруг. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Иногда взлаивала рация – тормозила нашу группу, мы забегали вперед. Чуть пригревало солнышко, и мы расселись прямо на теплом асфальте под каменной стеной. Точно над нашими головами находилась точка, в которой разворачивалась перед очередным заходом на «Азовсталь» наша «Сушка». Бой на соседней улице гремел, и даже сюда прилетело пару раз: наши артиллеристы что-то напутали с наводкой. Из калитки к нам вышла бабушка Оля:

- Сыночки, давайте чаем напою, только чайник вскипел.

Бойцы, прячущиеся от ледяного ветра, ходили прямо по деньгам – тысячи гривенных монет были рассыпаны по полам, и никто за ними даже не нагнулся, хотя там можно было набрать приличную сумму. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы знали, что воду здесь носят за три километра, а потому твердо отказались от угощения. Бабушка нам рассказала, как жилось в поселке с «Азовом»:

- У них танкист был, мразь, сволочь, мы его всем поселком проклинали. Утром встанет, морду протрет, заведет танк и давай кататься по улицам и хаты сносить. Одну за другой! Не понравился чем-то дом, остановился, пушку навел и хаты нет… Почему он так на нас озлобился, не знаю?..

Пришлось подождать еще десяток минут, пока «инженерная машина» расчищала путь нашей броне. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Двинулись дальше, в богатом доме, в подвале прятались четверо детишек, имелись две машины, поэтому мы от кофе отказываться не стали. Взамен, я набросал людям карту, как пробраться в Мариуполь по безопасным дорогам.

Путь в частную застройку был открыт. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В следующем доме – жуткий сюрприз. Сюда был прилет снаряда, хозяина похоронили в огороде, а в его документах нашли «Наказ головного атамана украинского реестрового казачества» о присвоении звания старшего лейтенанта. Казачество мариупольское было насквозь свидомым даже в довоенные времена, и я просто затрудняюсь прокомментировать эту жуткую историю.

Вообще, по словам местных, они были поражены теплым отношением чеченцев к «мирняку». Фото: Дмитрий СТЕШИН

В следующем доме обнаруживаем дорогой портфельчик с документами. Судя по бумагам, мужчина успел послужить в Вооруженных силах Украины, потом получить гражданство РФ и опять уйти в ВСУ уже на контракт. Старший группы с позывным «Камаз» качает головой:

- Какой шустрый дядечка, - и убирает бумаги в рюкзак для вещдоков.

Именно на «зачистке» ты понимаешь, кем являешься для этих людей – оккупантом или освободителем. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Итог зачистки впечатляет: из сотни досмотренных домовладений лишь двух человек можно условно признать сторонниками киевской власти. В очередной раз стало понятно – почему Украина так жестоко обошлась с Мариуполем. Для нее здесь жили «враги», «вата», «сепары» и «москали».

Уходя, мы извинялись за беспокойство. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТЕСТ НА ОСВОБОДИТЕЛЯ

Мы ждем нашу броню возле растрепанного осколками гаража. Внутри – как в планетарии, солнце красиво пробивается в дыры от осколков. В гараже мы нашли три десятка автономеров и новую военную форму с погонами прапорщика и нашивкой «Служба безопасности Украины». Любопытно, что на ярлыках к форме уже указаны «натовские» размеры. К нам осторожно приближается группа людей: мужчина, двое детей и две женщины. Останавливаются метрах в трех, а потом мужчина вдруг начинает говорить с нами по-украински. Мы не отвечаем, молчим, смотрим что будет дальше. Нам интересно. Мой товарищ, 8 лет назад уехавший из Полтавы, начинает закипать изнутри. Мы с ним сидим на одном снарядном ящике, и я чувствую это боком. И тут, одна женщина всплескивает руками и показывает пальцем на наши нашивки:

- Ребята! Вы с «Востока»? Из Донецка?

Мы ждем нашу броню возле растрепанного осколками гаража. Внутри – как в планетарии, солнце красиво пробивается в дыры от осколков. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы сознаемся, конечно. Мужчина перестает выламывать свой язык мовой и говорит извиняющимся тоном:

- Мы думали вы из «Азова», мы же ничего не знаем, только сегодня из подвала вылезли. Мы вас очень ждали, здесь все вас ждали.

В гараже мы нашли три десятка автономеров и новую военную форму с погонами прапорщика и нашивкой «Служба безопасности Украины». Фото: Дмитрий СТЕШИН

Женщина рассказывает, что гараж, у которого мы сидим, принадлежал молодому СБУ-шнику, который удрал еще в феврале. А вот эта куча номеров осталась от его любимой деятельности – торговле краденными авто. Гараж, действительно забит запчастями до верху.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Одна из женщин спрашивает меня:

- Нам можно пройти в эту девятиэтажку, попробовать документы на детей забрать? Там есть военные?

- Есть. Чеченцы. Но вы их не бойтесь. Просто все им объясните. Они такую же войну пережили. Поймут и помогут.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

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