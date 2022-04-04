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4 апреля 2022 13:15

Зачистка Мариуполя: добрые чеченцы, гривны под ногами и «Как же мы вас ждали!»

Спецкор КП увидел, как бойцы батальона ДНР «Восток» прочесывают дома на границе с комбинатом «Азовсталь» - главным очагом сопротивления нацистов в городе
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Спецкор КП увидел, как бойцы батальона ДНР «Восток» прочесывают дома на границе с комбинатом «Азовсталь» - главным очагом сопротивления нацистов в городе

Спецкор КП увидел, как бойцы батальона ДНР «Восток» прочесывают дома на границе с комбинатом «Азовсталь» - главным очагом сопротивления нацистов в городе

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ВОЮЮТ НАЦИКИ ЖЕСТОКО»

Плацдарм, занятый «Азовом» в Мариуполе неумолимо сокращается. Утром в понедельник командование ДНР сообщило, что «почти весь центр города зачищен».

Спецкор КП Дмитрий Стешин

Спецкор КП Дмитрий Стешин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Враг уплотнился на сколько возможно, но сдаваться пока не собирался. На «Азовстали» нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района. Мои друзья-авиаразведчики подтвердили:

- Вчера весь день висели над «Азовсталью», веришь, за все время съемки ни одного человека на поверхности не видели, все в укрытиях. Но бой в застройке был жестокий. Вот мы почему приехали на помощь штурмующим «Азовсталь»? У них оператора беспилотника ранило взрывом из гранатомета, точно в лицо осколки получил. Воюют нацики жестко, хорошо, что артиллерии у них больше нет, но стрелкового оружия - сколько угодно. Боя не боятся, даже его навязывают.

Плацдарм, занятый «Азовом» в Мариуполе неумолимо сокращается.

Плацдарм, занятый «Азовом» в Мариуполе неумолимо сокращается.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- А наши?

- Наши стали совсем другие за месяц, я имею в виду мобилизованных. Я когда в феврале встретил толпу этих растерянных людей в таких касках-грибах... Только один подошел ко мне с вопросом: «Что, теперь я могу стрелять по укропам?». А теперь из них выделились бойцы, целые штурмовые группы сформировались из самых азартных. Такие к себе остальных подтягивают и подразделение уже воюет.

Утром в понедельник командование ДНР сообщило, что «почти весь центр города зачищен».

Утром в понедельник командование ДНР сообщило, что «почти весь центр города зачищен».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ» ИЗ ГРОЗНОГО

И я хорошо слышал, как они воевали. Справа от нас, метрах в пятистах, рубились отчаянно, так что все шальные пули шли над нами. Группа зачистки двигалась по параллельным улицам в сторону «Азовстали». У нее была задача – изъять все оружие, отметить неразорвавшиеся боеприпасы и собрать всю документацию, как выразился командир: «имеющую отношение к периоду украинской государственности». Задержание подозрительных лиц. Ликвидация диверсантов. Прямо не говорилось, все и так знали - есть вероятность, что «азовцев» воюющих на соседних улицах могут выдавить на нас, причем, в любую минуту…

На «Азовстали» нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района.

На «Азовстали» нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района.

Наша броня, старенький БТР -70 пришел за нами к знаковому месту – станции техобслуживания за выгоревшими девятиэтажками, за которые «Восток» воевал почти месяц. Единственное укрытие на сотни метров вокруг. В станцию прилетел снаряд, судя по направлению – из Мариуполя, поэтому в здании все вверх дном. Бойцы, прячущиеся от ледяного ветра, ходили прямо по деньгам – тысячи гривенных монет были рассыпаны по полам, и никто за ними даже не нагнулся, хотя там можно было набрать приличную сумму. Гривна ушла из этих мест окончательно, стала символом кровавой «украинской государственности», а не платежным средством. Так я расшифровал эту сцену.

«Азовсталь»

«Азовсталь»

Пришлось подождать еще десяток минут, пока «инженерная машина» расчищала путь нашей броне. «Азовцы» заблокировали этот въезд в город грузовиком, груженным бетонными плитами. И прострелили ему колеса, а потом машина сама по себе сгорела, во время боев. «Инженерка» сдвинула эту преграду даже не напрягаясь. Путь в частную застройку был открыт. Ей тоже досталось изрядно – могилы на обочинах и в огородах, дома снесенные или покалеченные. И среди этого кошмара куда-то идут десятки людей с мешками и тележками. Бойцы из Чечни открыли склад какого-то супермаркета и начали раздавать людям продукты. Вообще, по словам местных, они были поражены теплым отношением чеченцев к «мирняку». Кстати, это слово из тех, еще «чеченских войн». По странному совпадению, на спецоперацию под Мариуполь, из Чечни приехало именно «поколение войны» и в этом временном совпадении было много смыслов.

Справа от нас, метрах в пятистах, рубились отчаянно, так что все шальные пули шли над нами.

Справа от нас, метрах в пятистах, рубились отчаянно, так что все шальные пули шли над нами.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«МОРДУ ПРОТРЕТ, ТАНК ЗАВЕДЕТ И ДАВАЙ ХАТЫ СНОСИТЬ...»

Именно на «зачистке» ты понимаешь, кем являешься для этих людей – оккупантом или освободителем. Такая вот «полевая социология». Старший нашей группы принципиально ко всем на вы:

- Здравствуйте, милиция ДНР, разрешите осмотреть дом, подвал...

Группа зачистки двигалась по параллельным улицам в сторону «Азовстали».

Группа зачистки двигалась по параллельным улицам в сторону «Азовстали».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уходя, мы извинялись за беспокойство. Неприятных инцидентов было ровно два. Не достучались и применили «универсальную отмычку» - лом, вскрыв калитку. В качестве компенсации за сломанный замок, щедро отсыпали хозяину сигарет. И чуть не подстрелили старшего улицы, который метнулся принести нам ключи от закрытых домов.

Наша броня, старенький БТР -70 пришел за нами к знаковому месту – станции техобслуживания за выгоревшими девятиэтажками, за которые «Восток» воевал почти месяц.

Наша броня, старенький БТР -70 пришел за нами к знаковому месту – станции техобслуживания за выгоревшими девятиэтажками, за которые «Восток» воевал почти месяц.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Молодых парней останавливали, осматривали торс и ноги – нет ли нацистских татуировок. Но вежливо. И нам всегда желали в ответ, чтобы мы вернулись домой живыми, с Победой и скорее.

Единственное укрытие на сотни метров вокруг.

Единственное укрытие на сотни метров вокруг.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Иногда взлаивала рация – тормозила нашу группу, мы забегали вперед. Чуть пригревало солнышко, и мы расселись прямо на теплом асфальте под каменной стеной. Точно над нашими головами находилась точка, в которой разворачивалась перед очередным заходом на «Азовсталь» наша «Сушка». Бой на соседней улице гремел, и даже сюда прилетело пару раз: наши артиллеристы что-то напутали с наводкой. Из калитки к нам вышла бабушка Оля:

- Сыночки, давайте чаем напою, только чайник вскипел.

Бойцы, прячущиеся от ледяного ветра, ходили прямо по деньгам – тысячи гривенных монет были рассыпаны по полам, и никто за ними даже не нагнулся, хотя там можно было набрать приличную сумму.

Бойцы, прячущиеся от ледяного ветра, ходили прямо по деньгам – тысячи гривенных монет были рассыпаны по полам, и никто за ними даже не нагнулся, хотя там можно было набрать приличную сумму.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы знали, что воду здесь носят за три километра, а потому твердо отказались от угощения. Бабушка нам рассказала, как жилось в поселке с «Азовом»:

- У них танкист был, мразь, сволочь, мы его всем поселком проклинали. Утром встанет, морду протрет, заведет танк и давай кататься по улицам и хаты сносить. Одну за другой! Не понравился чем-то дом, остановился, пушку навел и хаты нет… Почему он так на нас озлобился, не знаю?..

Пришлось подождать еще десяток минут, пока «инженерная машина» расчищала путь нашей броне.

Пришлось подождать еще десяток минут, пока «инженерная машина» расчищала путь нашей броне.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Двинулись дальше, в богатом доме, в подвале прятались четверо детишек, имелись две машины, поэтому мы от кофе отказываться не стали. Взамен, я набросал людям карту, как пробраться в Мариуполь по безопасным дорогам.

Путь в частную застройку был открыт.

Путь в частную застройку был открыт.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В следующем доме – жуткий сюрприз. Сюда был прилет снаряда, хозяина похоронили в огороде, а в его документах нашли «Наказ головного атамана украинского реестрового казачества» о присвоении звания старшего лейтенанта. Казачество мариупольское было насквозь свидомым даже в довоенные времена, и я просто затрудняюсь прокомментировать эту жуткую историю.

Вообще, по словам местных, они были поражены теплым отношением чеченцев к «мирняку».

Вообще, по словам местных, они были поражены теплым отношением чеченцев к «мирняку».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В следующем доме обнаруживаем дорогой портфельчик с документами. Судя по бумагам, мужчина успел послужить в Вооруженных силах Украины, потом получить гражданство РФ и опять уйти в ВСУ уже на контракт. Старший группы с позывным «Камаз» качает головой:

- Какой шустрый дядечка, - и убирает бумаги в рюкзак для вещдоков.

Именно на «зачистке» ты понимаешь, кем являешься для этих людей – оккупантом или освободителем.

Именно на «зачистке» ты понимаешь, кем являешься для этих людей – оккупантом или освободителем.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Итог зачистки впечатляет: из сотни досмотренных домовладений лишь двух человек можно условно признать сторонниками киевской власти. В очередной раз стало понятно – почему Украина так жестоко обошлась с Мариуполем. Для нее здесь жили «враги», «вата», «сепары» и «москали».

Уходя, мы извинялись за беспокойство.

Уходя, мы извинялись за беспокойство.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТЕСТ НА ОСВОБОДИТЕЛЯ

Мы ждем нашу броню возле растрепанного осколками гаража. Внутри – как в планетарии, солнце красиво пробивается в дыры от осколков. В гараже мы нашли три десятка автономеров и новую военную форму с погонами прапорщика и нашивкой «Служба безопасности Украины». Любопытно, что на ярлыках к форме уже указаны «натовские» размеры. К нам осторожно приближается группа людей: мужчина, двое детей и две женщины. Останавливаются метрах в трех, а потом мужчина вдруг начинает говорить с нами по-украински. Мы не отвечаем, молчим, смотрим что будет дальше. Нам интересно. Мой товарищ, 8 лет назад уехавший из Полтавы, начинает закипать изнутри. Мы с ним сидим на одном снарядном ящике, и я чувствую это боком. И тут, одна женщина всплескивает руками и показывает пальцем на наши нашивки:

- Ребята! Вы с «Востока»? Из Донецка?

Мы ждем нашу броню возле растрепанного осколками гаража. Внутри – как в планетарии, солнце красиво пробивается в дыры от осколков.

Мы ждем нашу броню возле растрепанного осколками гаража. Внутри – как в планетарии, солнце красиво пробивается в дыры от осколков.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы сознаемся, конечно. Мужчина перестает выламывать свой язык мовой и говорит извиняющимся тоном:

- Мы думали вы из «Азова», мы же ничего не знаем, только сегодня из подвала вылезли. Мы вас очень ждали, здесь все вас ждали.

В гараже мы нашли три десятка автономеров и новую военную форму с погонами прапорщика и нашивкой «Служба безопасности Украины».

В гараже мы нашли три десятка автономеров и новую военную форму с погонами прапорщика и нашивкой «Служба безопасности Украины».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Женщина рассказывает, что гараж, у которого мы сидим, принадлежал молодому СБУ-шнику, который удрал еще в феврале. А вот эта куча номеров осталась от его любимой деятельности – торговле краденными авто. Гараж, действительно забит запчастями до верху.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Одна из женщин спрашивает меня:

- Нам можно пройти в эту девятиэтажку, попробовать документы на детей забрать? Там есть военные?

- Есть. Чеченцы. Но вы их не бойтесь. Просто все им объясните. Они такую же войну пережили. Поймут и помогут.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 4 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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