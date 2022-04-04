Лазеры и роботы: Путину рассказали о перспективном российском оружии

Борисов рассказал Путину, что материалы для оборонки подорожали, а их поставки сократились. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился с зампредседателя правительства Юрием Борисовым. Президенту рассказали о состоянии нашей оборонки и создании оружия будущего.

К 2023 году Кабмин планирует закончить разработку новой программы вооружений (прошлую утвердили в 2018 году, закончиться она по плану должна через пять лет). Упор планируется сделать на «нетрадиционных видах» этого самого оружия. Не успели мы привыкнуть к гиперзвуковым ракетам, как им на смену идут новые поколения вооружений.

Борисов назвал кое-что:

- Оружие направленной энергии. Другими словами, боевые лазеры. Над ними работает не только Россия, но и другие страны. Правда, пока ни у кого настоящий прорыв не получился. Всем мешает одно фундаментальное ограничение — лазерный луч быстро рассеивается в атмосфере, теряя убойность с расстоянием.

- Кинетическое оружие. В теории, принцип действия очень простой: мы разгоняем металлический снаряд до безумных скоростей, взрыв происходит за счет выделения кинетической энергии после удара. Никакие международные ограничения тут не действуют, потому что взрывчатка вообще не используется.

- Системы управления с применением искусственного интеллекта. Речь о компьютере, который собирает всю информацию с поля боя, и помогает офицеру принять оптимальное решение.

- Роботизированные комплексы. У нас уже есть два перспективных боевых робота: «Уран-9» и «Нерехта». Но пока эти беспилотные танки максимум годятся для разведки и ограниченной поддержки пехоты. В будущем их планируют сделать более универсальными. Кроме этого, масса перспектив у летающих беспилотников.

Юрий Борисов рассказал Путину, что материалы для оборонки подорожали, а их поставки сократились. Но выполнение гособоронзаказала остается для властей приоритетом. В прошлом году план выполнили на 98%.