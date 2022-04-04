Вдовец Андрей Норкин влепил плачущему Сергею Лазареву смачную оплеуху

Плачущий Сергей Лазарев взбесил Андрея Норкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вдовец Андрей Норкин прошелся по российским артистам, жалующимся на жизнь. Одни спешно уезжают из страны, другие прилюдно льют горькие слезы. Особенно досталось от Норкина Сергею Лазареву. Певец не так давно заявил, что ревет "как мальчик" и не может работать.

Андрей Норкин резко высказался в адрес Сергея Лазарева. Телеведущий заявил, что слезы артиста не вызывают у него ни грамма сочувствия. "Я недавно прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?" - отметил телеведущий в своей передаче "Место встречи" на НТВ.

Вдовец Андрей Норкин прошелся по российским артистам, жалующимся на жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, Норкин ранее негативно отзывался о звездах, которые сбежали из России. По его мнению, этим знаменитостям не удастся приобрести популярность на чужбине, поэтому вскоре они захотят вернуться.

Меж тем Сергей Лазарев почти не появляется в соцсетях и на публике. Он отменил ближайшие концерты. На весну у него были запланированы два больших концерта в Санкт-Петербурге и Москве, приуроченные к премьере новой программы.