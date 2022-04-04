Андрей Малахов поразил неожиданным поступком

Андрей Малахов полностью удалил аккаунт в Инстаграме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Малахов практически исчез из соцсетей. На днях стало известно о внезапном решении звезды экрана.

Андрей Малахов полностью удалил аккаунт в Инстаграме (деятельность компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России).

Сей факт удивил его преданных поклонников, для которых эта страничка была главным источником новостей о звезде. Чуть ранее он объявил: "У меня нет страницы в Одноклассниках. Все страницы, которые ведутся от моего имени там - фейки! Если видите подобное - жалуйтесь на аккаунт!" Личной страницы в соцсети ВКонтакте у любимца публики также нет. Теперь телеведущий общается с поклонниками лишь через мессенджер Телеграм.

Стоит отметить, что Малахов постоянно работает. "Чем я могу объяснить свой успех? Только трудолюбием. Не все готовы 24 часа проводить на работе", - говорил он.

При этом мало кто знает, что Андрей очень верующий человек. Он часто молится и просит у Бога помощи. "Для психологического состояния это идеально - прийти после работы в тишину храма, где никого нет, горят свечи и побыть там 10 минут просто для восстановления", - делился телеведущий. А еще каждое воскресенье он ходит на службу в храм с сыном Сашей.

Малахов долгие годы остается одним из самых оплачиваемых телеведущих. Он живет у Храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с видом на Кремль стоит более 140 миллионов рублей.