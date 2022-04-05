«Людям надо уменьшать аппетиты»: Что теперь будет с доступом в интернет и мобильной связью в России

Новости о том, что с интернетом все будет не ахти, в последнее время сыплются одна за другой Фото: Иван МАКЕЕВ

Помните этот страшный звук? Смесь комариного писка с хрюканьем дикого кабана, продирающегося сквозь чащу? Кажется, именно так звучало подключение к интернету через стационарный телефон. Нет, я ни на что не намекаю, просто вспомнилось. Хотя...

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Новости о том, что с интернетом все будет не ахти, в последнее время сыплются одна за другой.

Сначала «обрадовал» Российский союз промышленников и предпринимателей. В конце марта он предупредил правительство: через полгода страну может ждать дефицит телекоммуникационного оборудования - серверов, систем хранения данных, коммутаторов, вышек и т. д. Санкции уже вызвали перебои с поставками этого оборудования из-за границы.

Затем Министерство цифрового развития порекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов, а на существующих уменьшить трафик.

Ну что, прощай, привычная сетевая жизнь?

КИТАЙЦЫ НАМ ПОМОГУТ! НАВЕРНОЕ...

Окей, Гугл: что там у нас с импортозамещением в сфере оборудования для мобильной связи и интернета?.. Ау?

- Доля иностранного телекоммуникационного оборудования в России составляет 100%. Впрочем, есть некоторое количество российских базовых станций (которые принимают и передают мобильный сигнал. - Ред.), но и они состоят из иностранных компонентов. А полностью российским оборудованием в ближайшие годы это никак не заменить, - констатирует Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Эльдар Муртазин из Mobile Research Group уточняет: иностранное оборудование для мобильной связи и интернета примерно на 40% китайское, на 60% - европейское и американское. Некоторые крупные западные телекоммуникационные компании - например, финская Nokia и шведский Ericsson - приостановили работу на российском рынке. Но многие остались.

- Компаний, которые полностью ушли по политическим мотивам, немного. К тому же ушли в основном европейские и американские компании, Китай остается. Китайское оборудование качественное, оно постепенно будет приходить на смену западному. Не думаю, что тут есть проблема, - говорит Эльдар Муртазин.

Более того: телекоммуникационное оборудование западных марок производится все равно в основном в Азии - Китае, Вьетнаме, Индии, Южной Корее.

- Мы зависим от Азии ровно в такой же степени, сколько США и Европа. Тем более правительство разрешило параллельный импорт. Это означает, что оборудование можно будет ввезти через любую дружественную нам страну, - объясняет директор аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

На этом моменте остановимся подробнее. Параллельный импорт правительство разрешило на прошлой неделе. И если раньше ввозить товары в Россию без согласия производителя было запрещено, то теперь - можно. И мы сможем купить оборудование той же компании Ericsson где-нибудь в Азии (причем по «азиатской», более низкой цене) и спокойно ввозить в Россию.

Уф, отлегло. Но когда это может произойти?

- Сейчас нам это оборудование недоступно: поставки прекратились, в том числе - из Китая, - сетует Карен Казарян.

Так что чем быстрее успокоится ситуация на Украине и наладятся поставки, тем лучше. Если это случится в ближайшее время, то серьезных ухудшений мы не заметим. А если нет...

- Не исключено, что через полгода-год начнут выходить из строя базовые станции, будет снижаться покрытие, - делится прогнозами Карен Казарян. То есть на карте будет возникать все больше черных дыр, где ни позвонить, ни в интернет выйти.

Вопрос ребром Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЛЮДЯМ НАДО УМЕНЬШАТЬ АППЕТИТЫ»

А вот с безлимитным мобильным интернетом нам придется попрощаться. Причина та же: надо беречь оборудование. Неограниченный доступ создает серьезную нагрузку на сеть, техника сильнее изнашивается, а менять ее сейчас нечем.

- Регулятор отрасли (Минцифры. - Ред.) призвал эксплуатировать оборудование в щадящем режиме, и операторы связи это поддерживают, - объясняет шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Корпорации, медицину, государственные услуги ограничивать нельзя - это жизненно важные вещи. А людям надо уменьшить свои аппетиты.

И это даже не веяние спецоперационного времени. По словам Эльдара Муртазина, неограниченные пакеты трафика начали исчезать еще в конце прошлого года. Сегодня подключиться к безлимиту уже нельзя. А существующие тарифы с безлимитным интернетом в течение нескольких месяцев переведут на «ограниченные» пакеты.

- Скорее всего, операторы предложат взамен безлимитному пакет интернета в 50 Гб. Этого за глаза хватит 98% пользователей, - говорит Муртазин.

По словам эксперта, большинство из оставшихся 2% сим-карт принадлежит даже не людям. В основном их используют компании, чей бизнес построен на дешевой передаче данных - видеонаблюдение, видеоконтроль и т. п. Вот для них это станет проблемой: придется платить больше.

Кроме того, операторы уже начинают ухудшать условия существующих тарифов - например, урезают месячный объем с 10 до 8 Гб. Так что пакеты связи постепенно превращаются в пакетики.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ

Резкого подорожания мобильной связи эксперты не ожидают. Во-первых, некоторые операторы еще до начала спецоперации начали понемногу увеличивать стоимость услуг. Во-вторых, за ценами на связь следит государство.

- Регулятор разрешил операторам индексировать тарифы на уровень инфляции, - отмечает Сергей Половников. Напомним, по прогнозам, инфляция в нынешнем году составит 20 - 25 процентов.

Эльдар Муртазин считает, что тарифы вырастут максимум на 15%. И это произойдет не со всеми и не сразу: одним пользователям цену поднимут прямо сейчас на 5%, другим - через пару месяцев на 10 - 15%. А Леонтий Букштейн и вовсе полагает, что цены вырастут максимум на 6 - 8%. Вот ему мы и поверим.

Шутка из интернета

КСТАТИ

Что будет с домашней сетью

Коснется ли домашнего интернета запрет безлимита и могут ли упасть скорости? В последнее время многие коллеги жалуются на сбои и медленную работу...

Главная причина сбоев - непрекращающиеся больше месяца DDoS атаки. Это виртуальные атаки на сайты и серверы с целью заблокировать работу.

Что же касается будущего домашней сети, то безлимит там был, есть и будет.

- Домашний безлимитный интернет останется таким же, ведь там совсем другое ценообразование: оператор продает не пакеты трафика, а пропускную способность (скорость обработки данных. - Ред.), - успокоил Эльдар Муртазин. И добавил, что цены на домашний интернет могут вырасти - опять же, на уровень инфляции.

Леонтий Букштейн отмечает, что скорость домашнего интернета практически всегда ниже заявленной операторами. И да, замедление произойти может - это позволит операторам втихаря экономить трафик, а значит, и деньги.

- Но мы не упадем до уровня 90-х годов, когда один фильм качали всю ночь, - уверяет эксперт.