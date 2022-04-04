Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 4 апреля 2022 года

Продолжается зачистка Мариуполя
Фото: REUTERS
Силы ЛНР, развивая наступление, за минувший день продвинулись более, чем на два километра. Ими блокированы населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.
Российские подразделения в течении суток продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры незалежной.
В частности, за понедельник ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. В том числе, два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.
Данные Минобороны за 4 апреля 2022 года
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Российскими средствами ПВО сбиты два БПЛА в районе Северодонецка.
Продолжается зачистка Мариупольского морпорта, идут бои в районе «Азовстали».
С начала проведения спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 ЗРК, 1948 танков и других бронемашин, 212 установок РСЗО, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 1842 единицы специальной военной автотехники.
Новобахмутовка — бои ведут силы ДНР
Троицкое - бои ведут силы ДНР
Новотошковское — блокировано силами ЛНР
Боровское - блокировано силами ЛНР
Константиновка - уничтожена база ГСМ
Славут - уничтожена база ГСМ
Тернополь — уничтожена база ГСМ
Баловное — уничтожена стоянка авиатехники
Васильков — выведен из строя Центр управления и оповещение авиацией под Киевом
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Военная спецоперация на Украине 4 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция
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