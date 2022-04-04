Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 4 апреля 2022 года

Продолжается зачистка Мариуполя Фото: REUTERS

Силы ЛНР, развивая наступление, за минувший день продвинулись более, чем на два километра. Ими блокированы населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Российские подразделения в течении суток продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры незалежной.

В частности, за понедельник ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. В том числе, два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Данные Минобороны за 4 апреля 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российскими средствами ПВО сбиты два БПЛА в районе Северодонецка.

Продолжается зачистка Мариупольского морпорта, идут бои в районе «Азовстали».

С начала проведения спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 ЗРК, 1948 танков и других бронемашин, 212 установок РСЗО, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 1842 единицы специальной военной автотехники.

Новобахмутовка — бои ведут силы ДНР

Троицкое - бои ведут силы ДНР

Новотошковское — блокировано силами ЛНР

Боровское - блокировано силами ЛНР

Константиновка - уничтожена база ГСМ

Славут - уничтожена база ГСМ

Тернополь — уничтожена база ГСМ

Баловное — уничтожена стоянка авиатехники

Васильков — выведен из строя Центр управления и оповещение авиацией под Киевом

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 4 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 апреля 2022 года (подробности)

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