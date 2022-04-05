Полечили от ковида - заработал диабет: Эксперты назвали самые опасные ошибки при лечении ковида

Самым серьезным просчетом, который нанесет нам наибольший урон в будущем и уже причинил ущерб переболевшим, эксперты называют злоупотребление антибиотиками при ковиде Фото: Shutterstock

По официальным данным за все время пандемии коронавирусом у нас в стране заразились около 17,9 млн человек. В реальности цифры намного выше, отмечают эксперты. Ведь часть людей переносит инфекцию бессимптомно либо как обычную простуду. Такие пациенты далеко не всегда делают тесты и обращаются к врачу.

В больницы по статистике еще совсем недавно попадал примерно каждый 20-й больной: при «дельте» и более ранних штаммах уровень госпитализации был около 4,5-5%. Нынешний «Омикрон» укладывает на инфекционные койки в среднем 1,3% заразившихся. При этом, конечно, есть существенные различия в зависимости от возраста и общего состояния здоровья. Так, у людей, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями, риск загреметь в больницу с опасными осложнениями заметно выше.

На заре пандемии, впервые столкнувшись с новой инфекцией, врачи применяли самые разные подходы к лечению. Шли методом проб и ошибок. Увы, неправильные, способные навредить здоровью средства местами применяются и сегодня - в то время, как уже четко доказана их неэффективность. О главных ошибках, которые нельзя допускать в лечении ковида, рассказали медицинские специалисты на XIV Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который прошел в Москве.

БЕРЕГИСЬ СУПЕРБАКТЕРИЙ И СПАСАЙ КИШЕЧНИК

Самым серьезным просчетом, который нанесет нам наибольший урон в будущем и уже причинил ущерб переболевшим, эксперты называют злоупотребление антибиотиками при ковиде.

- Один из основных уроков пандемии - проблема антибиотикорезистентности (то есть устойчивости микробов к антибиотикам. - Ред.). Она особенно обострилась в последние два года, - рассказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная - С одной стороны, этому способствовали случаи необоснованного назначения антибиотиков медработниками. С другой стороны, мы столкнулись с неконтролируемым самолечением населения антибактериальными препаратами.

От редакции: судя по обсуждениям в медицинских группах в соцсетях, на практике не так уж редки случаи, когда больному во время лечения прописывали по два-три и даже по четыре разных антибиотика.

Злоупотребление этими лекарствами ведет к появлению бактерий-монстров, которые непобедимы для существующих антимикробных препаратов. Есть и более близкие неприятные последствия. В частности, по словам врачей, у части пациентов, пролеченных от ковида, развиваются так называемые антибиотико-ассоциированные колиты. Это воспаление слизистой оболочки кишечника, которое в ряде случаев опасно для жизни. Главный признак таких колитов - диарея, которая продолжается дольше 2-3 дней.

ПЕРЕГИБЫ ПРИ ТУШЕНИИ ИММУННОГО ПОЖАРА

Еще одной проблемой в период пандемии стало чрезмерное использование лекарств, подавляющих иммунитет. У ковида есть грозное осложнение - цитокиновый шторм. Это гиперреакция иммунной системы, способная убить самого человека. Для спасения от такой «бури» назначают иммуносупрессивные препараты: как широко известные глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные), так и лекарства нового поколения на основе моноклональных антител.

На практике некоторые врачи перестраховываются и применяют тяжелую артиллерию, бьющую по иммунитету, без необходимости, рассказала профессор Пшеничная. Добавим: в тех же соцсетях хватает советов переболевших граждан, которые со ссылкой на личный опыт призывают глотать кортикостероиды при первых же признаках ковида.

- Ни в коем случае нельзя на старте болезни назначать пациенту все имеющиеся в арсенале лекарства! Всему свое время. Слишком раннее назначение иммуносупрессивных препаратов или, наоборот, их применение в слишком поздние сроки может способствовать ухудшению состояния, - подчеркнула Наталья Пшеничная.

КОНКРЕТНО

От всплеска грибковых инфекций до скачка глюкозы в крови

Как поясняют врачи, бесконтрольное применение лекарств, подавляющих иммунитет, может давать такие последствия:

- рост грибковых инфекций. Они развиваются на фоне иммуносупрессии (подавления иммунитета), тяжело и долго лечатся;

- вторичные легочные инфекции. Переболев ковидом, человек начинает часто «цеплять» другие заболевания легких - именно потому, что в результате неграмотного лечения сильно страдает иммунная защита.

Кроме того, у пролеченных от ковида людей могут дебютировать новые болезни, неинфекционные. И не всегда это последствия коронавируса, отметил, выступая на конгрессе, доктор медицинских наук, профессор-пульмонолог Андрей Малявин. По его словам, причиной может стать тяжелое лечение: «Дали слишком большую дозу стероидов (то есть гормональных противовоспалительных препаратов. - Ред.) или применяли их слишком длительно - и, пожалуйста, дебютирует сахарный диабет».

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Ковидным пациентам из групп риска, с одной стороны, нужно находиться под контролем врача. С другой стороны, во всем мире есть такая проблема, как инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), напомнила Наталья Пшеничная. Часто их называются также внутрибольничными инфекциями.

- Исследования в разных странах показали, что у госпитализированных тяжелых больных с ковидом развиваются бактериальные инфекции с множественной лекарственной устойчивостью (те самые ИСМП). - Ред.), - рассказала врач. - Риск их развития зависит от длительности пребывания в стационаре или реанимации.

Во многих случаях внутрибольничные инфекции присоединялись, начиная с 10-го дня нахождения в обычной палате ковидного госпиталя, и с 9-го дня пребывания в реанимационном отделении, сообщила Пшеничная.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как избежать вреда здоровью

- Ни в коем случае не принимайте самостоятельно, без консультации с врачом препараты с сильным эффектом и серьезными побочными действиями: антибиотики, гормональные противовоспалительные, антикоагулянты.

- При возможности всегда задавайте вопросы лечащему врачу: почему вам назначают или дают в больнице именно это лекарство? Какие есть основания? Как минимум такой подход стимулирует медработника внимательнее отнестись к выбору препарата.

- Если у вас есть сомнения в эффективности и безопасности подходов к лечению, вы можете обратиться за помощью в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС (обязательного медстрахования). Внесите в список контактов своего телефона номер горячей линии этой организации.

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