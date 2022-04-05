Обедневшая Ксения Собчак вернулась в Москву и сделала громкое заявление

Ксения Собчак Фото: REUTERS

Покинувшие Россию знаменитости потихоньку возвращаются домой. "Первой ласточкой" стал Иван Ургант, который рассчитывал прилететь в Москву без лишней шумихи, но тут же был "сдан" бывшим мужем Ксении Бородиной и Ксений Собчак, заявившей, что шоумен ведет переговоры с Первым каналом о судьбе своей передачи. А теперь и сама Собчак вернулась из бессрочного отпуска в Израиле, где вместе с сыном Платоном провела последний месяц.

О том, что она дома, телеведущая ненавязчиво объявила в своем телеграм-канале, сделав акцент совсем на другом моменте. Дело в том, что от имени знаменитости аферисты рассылают какие-то "темные и мутные предложения", в частности, объединиться в политическую партию россиянам, чьи счета арестовали за границей.

- Друзья мои заветные и не заветные, это не я, - написала Собчак, опубликовав скриншоты сообщений мошенников. - Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю, схемки не обкашливаю, сижу в Москве и пишу сценарии к новостям. Пожалуйста, не ведитесь. А то с вас еще и денег попросят на первый взнос.

О причинах своего экстренного решения Ксения Собчак так и не рассказала, но в соцсетях тут же связали это с недавним заявлением Дмитрия Пескова. В интервью белорусскому каналу пресс-секретарь президента рассказал о своем отношении к уехавшим знаменитостям.

- У нас есть люди, которые испугались и не поняли. Кто-то из них уехал. У нас есть такие ястребы, которые считают что всех надо к ногтю. Но если ты певец, ты же не понимаешь ничего в политике. И ты не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь. Собчак, Ургант, Тодоренко - они же не враги государства. Ургант не высмеивал [тех, кто защищает государство], Собчак не высмеивала, Тодоренко я не знаю, - кратко, но предельно понятно высказался Песков, добавив, что Ургант - "большой патриот". - Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. А те, кто стал хаять власть, - вот это враги государства. И с ними мы будем бороться.

Между тем, изменилось ли что-то для Ксении Собчак - пока вопрос открытый. На Первом канале она и до того появлялась крайне редко в программе "Док-ток", которая сейчас не выходит. Основные доходы ведущей приносили корпоративы и реклама в ныне запрещенных соцсетях, а также на YouTube-канале. Новые видео даже в Израиле Собчак выпускала бесперебойно, однако, рекламных интеграций в них практически нет. Теперь, чтобы продолжать свою работу, ведущая просит донатов у подписчиков и продает собственные мерчи.

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