Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 10 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 10 марта 2022 года Фото: Александр КОЦ

За прошедший день группировка войск Донецкой народной республики продвинулась более чем на 4 километра. Под контроль взяты населенные пункты Тавла и Ближнее, а также Марьяновка, Лазаревка, Лесное. Освобождены жилые кварталы Мариуполя «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь». Очищен микрорайон «Западный».

Подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Степное, Крапивницкое, Ялынское, продвинувшись за сутки на 10 км. Восстановлено железнодорожное сообщения Крыма с югом Украины.

С начала операции по данным Минобороны уничтожено 2998 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе, потери украинских ВВС составили 98 самолетов и 110 беспилотников. Уничтожены 144 зенитно-ракетных комплекса ПВО, а также 1007 танков и бронемашин. Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 10 марта 2022 года.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 10 марта 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Киев — продолжается эвакуация мирных жителей

Тавла- взята под контроль подразделениями ДНР

Ближнее - взято под контроль подразделениями ДНР

Ялынское - взято под контроль подразделениями ВС РФ

Крапивницкое - взято под контроль подразделениями ВС РФ

Чугуев — точечным ударом уничтожено здание СБУ

Мариуполь — освобожден микрорайон «Западный»

Херсон — идет зачистка города от членов территориальных батальонов.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 марта 2022 года (подробности)

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