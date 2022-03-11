Врач-отоларинголог: «Омикрон» никуда не делся и воздействует на слух

Коронавирус пока никуда уходить не собирается Фото: Shutterstock

Наверное, самой распространенной шуткой последних дней стало: «Вот бы дождаться объявления, что свою деятельность на территории России прекратил COVID-19». Однако коронавирус пока никуда уходить не собирается. Хотя заболеваемость в последние недели существенно падает, количество заболевших в ежедневной статистике – десятки тысяч человек по стране. В четверг, 10 марта, диагноз «ковид» был поставлен 51 231 россиянину. К счастью, в большинстве случаев его вызывает штамм «омикрон», в 97 процентах случаев вызванная им болезнь протекает как ОРВИ, нередко инфекция протекает и вовсе бессимптомно. Однако это не значит, что коронавирус стал досадным пустяком.

Врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург, руководитель одной из московских поликлиник Ярослав Богданович рассказал KP.RU, что «омикрон», как и предшествующие варианты коронавируса, все же вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани. Это значит, что у заболевших меняются обоняние и вкус, хоть и не настолько ярко, как это было в предшествующие волны ковида. Но есть и другие симптомы и последствия болезни, которые сейчас выходят на первый план.

- Пациенты сейчас жалуются, прежде всего, на сильную боль в горле. Знаю, что кто-то предпочитает в таком случае лечиться компрессами на горло, но это здесь не особо помогает, ведь поражаются внутренние ткани, - говорит Ярослав Богданович. – Боль можно уменьшить, если полоскать горло теплыми растворами, например, на основе йода, либо – теплое питье и применение препаратов противовоспалительных и болеутоляющих.

Однако помимо ярких симптомов, коронавирус способен приводить и к скрытым последствиям. У переболевших снижается слух.

- Бывает, что у переболевших ковидом из спектра слышимости выпадают высокие частоты, заметить это сразу самому человеку сложно. Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование четко покажет, изменился слух или нет. Это важно потому, что, если высокие частоты выпали, то это требует незамедлительного лечения, чтобы восстановить слух в полном объеме. Счет здесь идет на дни. С каждым днем функцию слухового анализатора все сложнее восстановить. Если прошел месяц, то шансов восстановить былую чувствительность уже нет.

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