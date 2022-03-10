"Вы не подумайте, мы вас очень ждали!": Как встречают Россию в Мариуполе

Дмитрий Стешин передает из под Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН

ФРОНТОВЫЕ ПОПУТКИ

Как водится, сначала мне наобещали золотые горы, потом привезли, ну, если не на передок, то в радиус действия вражеской артиллерии и там благополучно забыли в теплой избе. Я подождал час и дальше, к передовой, мне пришлось двигаться на «армейском такси».

Я занял выгодную позицию у выезда из деревни Талаковка и стал терпеливо ждать попутную машину. В мирное время выезд из села был с другой стороны, но, уходя, вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали единственный мост через реку Кальмиус, и дорожная сеть несколько сместилась.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

У закрытого продуктового, очень быстро накапливались жители освобожденной Талаковки. Многие были с тачками.

- Будут пайки давать, сразу на месяц!

- А во сколько?

Люди замялись:

- В 10 утра или в 11 по украинскому времени, вот у вас какое время на часах?

Ответ был очевиден - московское. Ко мне подошла женщина в пуховике, с самоходной сумкой на колесиках, увлекла меня в сторону и жарко зашептала:

- Мужчина, мне очень нужно с вами посоветоваться. У меня зять работает в МЧС, полковник, связи с ним нет. Я очень боюсь, что будет… ну, когда наши возьмут Мариуполь.

Женщина перехватила мой взгляд:

- Вы не подумайте, мы вас очень ждали, вот смотрите! – и показала мне наклейку ДНР под обложкой паспорта.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Поговорили немного о житухе под Украиной. Больше всего мою собеседницу выморозил новый государственный праздник – «битва под Крутами», первое сражение незалежной Украины времен Гражданской. С недавних пор, его принято справлять 29 января в каждой школе. В Талаковке, правда, больше справлять не будут. Я успокоил собеседницу, сославшись на Крым, где те же МЧС-ники как тушили пожары, так и продолжили этим заниматься после смены государственной принадлежности.

Через минуту я остановил армейский грузовик. Меня не просто взяли на борт, командир с позывным Шахтер тормозил возле каждого скопления техники и выяснял – где могут быть мои минометчики (к которым меня в этот день «прикрепили»)? Найти их так и не удалось, и я остановился у «шахтерских» - мне был обещан кофе из трофейных стаканчиков с тризубом в неограниченных количествах и жаркая печь.

За неказистой избой, где базировались бойцы Шахтера, прямо в огороде, шла война 21-го века.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ОХОТА НА БРОНЕВИК

По двору болталась несчастная собака – она или оборвалась с цепи, либо сердобольные хозяева выпустили ее на свободу. Овчарке было страшно от всего происходящего вокруг – она утыкалась мне в колени мордой и замирала на минуты, бока ее дрожали. Я гладил собаку и думал, что, если бы пару недель назад я проник бы в этот двор без спроса, меня просто порвали бы на клочки. Но, все изменилось вокруг и на фоне непрекращающегося грома в небе, чужие люди вдруг стали для бывшего сторожевого пса первыми друзьями и защитниками.

Рация рычала и шипела:

- Девятиэтажка дымится, веди ребят, пока дымится, веди. Прием?

Оператор дрона с позывным Хазар пока помалкивал, канал радиосвязи был сквозной, наконец, рация взревела уже персонально для авиаразведки:

- Что с нашей проблемой? Парни, ищите проблему!

Как мне объяснили, по частному сектору ползал танк ВСУ и периодически наваливал по взятым объектам: дымящемуся цеху маслобойни (там горели несколько тонн подсолнечных семечек) и котельной. Танк и назвали «проблемой».

Оператор дрона Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я через плечо заглядывал в монитор «птички». Квадрокоптер буквально утюжил частный сектор, высматривая цели. Второй аэроразведчик Тоха в это время сидел в жарко натопленной избе и обрабатывал снятое видео, пытаясь найти то, что проглядел оператор.

В небе творилось какое-то светопредставление, с ревом заходили на позиции «Сушки», отстреливая тепловые ловушки – такие бледные гроздья огней в ярком полуденном небе. Артиллерия била без остановки, но разрывов я не видел – деревня Калиновка находилась в такой длинной балке, надежно укрытая от глаз наблюдателей в городе. Зато хорошо слышал ожесточенный стрелковый бой в девятиэтажках. Наконец, оператор нашел искомое – бронеавтомобиль «Кугуар» с безоткатным орудием на крыше (по другой версии это был ПТУР — противотанковая управляемая ракета). Появился авианаводчик с планшетом и двумя рациями в руках, начал выдавать в эфир координаты, а «мои» минометчики, которых я так и не нашел, вдруг проявились и начали набрасывать мины сериями по пять штук. Последняя мина легла метрах в десяти от броневика и тот задымил, запылил и быстро ушел на юг. Нашим ребятам в этих проклятых девятиэтажках стало чуть легче. Но, в качестве компенсации, к нам на огород прилетела одиночная минометная мина.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Кончаются у них боеприпасы, раньше бы десяток накинули, - утешил меня артнаводчик.

Я собрался пройтись по Калиновке, поговорить с людьми. Один из командиров посоветовал:

- Если хочешь натуральный треш и жесть, через пять домов от нас, за сараем сидит мертвая бабушка, там прилет снаряда в огород. Сердце у бабушки не выдержало.

Еще, «на дорожку» у моих товарищей проверили число магазинов к автоматам – «шастают диверсионные группы» и посоветовали не лазать по камышам на берегу Кальмиуса – там стоят мины.

«НАШИ» и «ВАШИ»

У одного из домов, надо заметить, справных кирпичных домов, стоял лоснящийся от довольства мужик, принципиально называвший людей, которые освободили Калиновку – «вашими». Раз пять повторил. Причем, мужик этот слабо ориентировался в реальности. По его словам, деньги на дом он заработал не во Львове, а в совершенно российской Колыме, намывая золотишко. В этом году тоже собирался туда поехать, но пришли «ваши» и поломали привычный порядок вещей. Такая вот незадача. Мой спутник, уроженец Полтавы, воюющий с 2014 года, заметил, что максимум через неделю – «ваши» станут «нашими» и не будет у новой власти более верного сторонника, чем этот куркуль:

- Особенности менталитета, - пояснил мне Влад. - У других народов предавать и перекидываться на другую сторону западло, а в наших краях – доблесть, признак житейской мудрости.

В одном из домов, на летней кухне, ополченцы отпаивали чаем немолодого мужчину по имени Савва. Пять часов назад он пришел из Мариуполя за лекарством для жены. Причем, сам не заметил, как пересек линию фронта:

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Ну, стреляли, конечно, по мне! Я полежал и дальше пошел! – рассказал этот железный мужик. По словам Саввы, в городе разграблены все магазины и аптеки, еды нет, воды нет, а народа «тьма». Ни о каких эвакуациях и «зеленых коридорах» он не слышал:

- За две недели, что я там сидел, ноль информации от властей. Единственное, воду раздавали у горисполкома.

- Кто оборону держит?

- Думаю, что «азовцы», жрать нечего, они шастают по улицам. На броневиках ездят, «градами» из дворов шуруют. Но, страх у них есть, стопудово.

На прощание Савва заметил, что люди в Мариуполе уже доведены до отчаяния – деревья во дворах рубят, чтобы костры жечь, греться.

Мы уже привыкли к постоянной канонаде в Калиновке, но тут я услышал нечто, выбивающееся из привычного звукового ряда и прокомментировал: «Прилет, пацаны!». Но, пацаны меня не поддержали, мол, прилетевший снаряд рвется звонче, резче.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В одном из домов приоткрылась калитка:

- Гуляем, товарищи корреспонденты? А у нас обстрел! Люди норы роют. Быстро в подвал! – и показал в какой.

Там уже сидел на кейсе с медикаментами военврач Макс. Макс горько заметил:

- В детстве любил очень фантастику, ждал 21-й век, когда все полетим в космос. А в реальности получился какой-то постапокалипсис, темные века!

Совсем рядом рвануло и между балок перекрытий погреба посыпалась нам на головы ржавая труха.

- Пока блицкриг не получается, - заметил Макс.

Да мы и сами это видели, хотелось верить в быструю операцию, но это было бы нелогично после 8 лет ожиданий, земные мытарства обычно отмеривают полной мерой.

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