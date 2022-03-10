Новость о смерти Вячеслава шокировала его родных и поклонников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Объявлена причина смерти солиста группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос. Мужчине было всего 50 лет. В последнее время он сильно переживал. Музыкант покончил с собой.

Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос, долгие годы являлся солистом популярнейшей группы "Отпетые мошенники". В 2021 году он со скандалом покинул коллектив, в котором выступал со дня его основания в 1996 году.

Новость о смерти Вячеслава шокировала его родных и поклонников. Ведь 10 марта, в день смерти, у звезды было назначено два интервью. Но потом музыкант перестал выходить на связь.

Встревоженные друзья поехали в Подмосковье, где жил мужчина. Его бездыханное тело обнаружено в доме. Том совершил суицид.

За год до смерти Том Хаос разругался с коллегой по группе Сергеем Амораловым. Музыкант обвинил его в обмане. По его словам, Аморалов и концертный директор группы нечестно поступали с ним, забирая себе львиную долю гонораров за выступления. Долгое время Хаос не знал об этом. Когда все выяснилось, артист решил попрощаться с коллегами.

"Не ожидал такого поступка от людей, которых считал своей семьей. Мы обязательно встретимся когда-нибудь на концертных площадках, но вряд ли вернем наше общение", - делился Том.