Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Объявленная президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года специальная военная операция на территории Украине продолжается уже 16 дней.

Минобороны России продолжает отвоевывать у украинских националистов населенные пункты, а параллельно с тем профильные специалисты ведомства в области радиационной, химической и биологической защиты анализируют переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье. По итогам переговором, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что последнее время Киев предпочитает встречи ради встреч, "подменяя реальные действия внешними эффектами".

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил о вероятной возможности Третьей мировой войны из-за того, что США "больше не уважают". Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что ядерная война невозможна по определению, поскольку в таком случае цивилизации придет конец.

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