Россию покинула фирма Hugo Boss, обшивавшая верхушку Третьего рейха

Hugo Boss шила форму для СС, СА, Вермахта и даже для "Гитлерюгенда" Фото: EAST NEWS

Тяжелая утрата постигла российских либералов. Известному либеральному политику Леониду Гозману осле ухода из России Макдональдса и Coca-Cola сегодняшний день принес еще один неприятный сюрприз. Известная компания-производитель модной одежды Hugo Boss сообщила, что закрывает свои магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России. Такое "решение принято из-за военной операции на Украине". Мол, компания "категорически против насилия", а потому не в силах больше терпеть.

«А при чем тут Гозман?» — спросит неискушенный в политике и модной одежде читатель. Очень даже при чем. Это ведь именно Леонид Яковлевич несколько лет назад сказал, что СС отличались от СМЕРШ «лишь тем, что у СС форма была красивее». Мне вот до сих пор непонятно и обидно, почему г-на Гозмана так и не привлекли за эту его «коронную» фразу.

А при чем тут Hugo Boss? Ну, как же, ведь именно эта компания шила форму для СС, СА, Вермахта и даже для "Гитлерюгенда". 15 лет обшивала, не покладая рук: сначала немецких портных, а потом – военнопленных и остарбайтеров, вывезенных из Польши и Украины. А сам основатель фирмы, который обанкротился, и которого буквально спас Гитлер своими заказами, был настолько ревностным нацистом, что вступил в НСДАП в 1931-м, за два года до прихода Гитлера к власти. Кстати, если Гитлер уволился из армии ефрейтором, то Хуго Босс был на ступеньку выше будущего фюрера, с Первой Мировой он вернулся обер-ефрейтором.

Правда, справедливости ради, стоит сказать, что создателем нацисткой униформы был не Хуго Босс, а другой нацист, дизайнер и оберфюрер СС Карл Дибич. Именно он придумал все те висюльки и весь дизайн формы СС и СА. А Хуго просто вовремя подсуетился. И все 15 лет вплоть до крушения нацистской Германии исправно шил и получал денежки. Большие денежки. И его не смущало "ни насилие", которое они наблюдали, ни собственное в нем участие, ни даже использование труда военнопленных, которым перепадала за их работу миска супа.

И ведь Хуго за это не покаялся ни разу. И дети его, и внуки, унаследовавшие бренд и фабрику, тоже не извинились. Только в 2000 году под давлением общественности, когда уже никаких потомков в фирме не осталось, компания вступила в фонд "Память, ответственность, будущее", созданный крупными немецкими предприятиями для выплаты компенсаций узникам нацизма и бывшим подневольным рабочим. Кстати, сам отец-основатель фирмы был признан в Германии пособником нацистов и лишен избирательных прав, по поводу чего очень сильно переживал вплоть до своей смерти в 1948-м.

И вот теперь, ну надо же, они иезуитски прониклись западными моралью и "терзаниями совести". Восемь лет войны на Донбассе не отрывали глаз от нитки с иголкой и не могли видеть, что творилось в Донбассе на востоке Украины. И – прозрели.

Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, unser kleiner Nazi-Diener!

Ах, да, в переводе на русский – скатертью дорога! Передавайте там приветы нашим сбежавшим либералам, которые будут счастливы в вашей униформе с чизбургером во рту и стаканом Кока-Колы в руке.

*Материал выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции "КП".

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