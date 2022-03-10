Минобороны России: Националисты пытаются дезертировать под видом беженцев

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

- На блок-постах действительно проводятся досмотры автомобильного транспорта, но только с единственной задачей – не допустить выхода под видом мирных жителей, на освобожденные территории диверсионных групп и боевиков националистических батальонов, осознавших бесперспективность дальнейшего сопротивления или дезертирующих из районов боевых действий, - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник рассказал СМИ, что разведке стало достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек.

Он также пояснил, почему российские подразделения не будут разминировать гуманитарный маршрут из Мариуполя в Запорожье: "Это требование – невыполнимо, причина простая. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами, и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны".

Представитель Минобороны России попросил киевские власти разобраться с обстановкой непосредственно на "земле" и "прекратить выдвигать нелепые требования".

- С сожалением должен констатировать, что от таких в кавычках "профессионалов" сейчас зависят жизни десятков тысяч мирных граждан, в том числе и иностранцев, - подчеркнул Мизинцев и добавил, что все "режимы тишины" используется националистами только для улучшения своих позиций. За сутки только 117 счастливчикам удалось "партизанскими тропами" выбраться из блокированных украинскими националистами населенных пунктов.

При этом, Киев стал реагировать лишь на гневные окрики из Европы. Стало известно, что по личной просьбе к руководству России главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера были приняты беспрецедентные меры безопасности и проведена успешная гуманитарная операция на киевском направлении по эвакуации 52 детей-сирот и 23 персонала из детского дома. Эта гуманитарная операция была проведена при содействии украинской стороны.

Мизинцев заявил, что гуманитарные коридоры в сторону России теперь будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10.00. А также попросил Международный Комитет Красного Креста и ООН плотно поработать с украинскими властями, которые должны проинформировать об этом населения Украины.

Представитель военного ведомства зачитал обращение одной иностранных диаспор из Мариуполя: "Прошу о помощи! Все в отчаянии. Людей не выпускают из города, они фактически находятся в плену у батальона "Азов", устраивают провокации, в городе полное отсутствие власти, "Азов" творит, что хочет. Умоляю, спасите город от этой власти. Люди уже натерпелись от них сполна…".

Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллионов мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За истекшие сутки в официальные структуры Российской Федерации и непосредственно в Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине по различным каналам обратились еще 27 439 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию.

Всего на сегодня в базе данных уже 2 617 349 желающих эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины.

В заложниках у украинских неонацистов остаются более 7000 граждан из 21 иностранного государства.

С начала проведения специальной военной операции без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировать уже более 187-ми тыс. чел., из них 46 696 – детей, в том числе за сутки – 7 457 чел., из которых 1 260 –дети. Через пункты пропуска проследовали свыше 22-х тыс. единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 1 043.

В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено более 16,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

На Украину уже доставлена 1 421 тонна гуманитарного груза, проведено 186 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 18 акций в Черниговской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 34 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Сегодня проводятся 25 гуманитарных акций в Черниговской, Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, в ходе которых населению передается 250 тонн предметов первой необходимости, медикаменты и продукты питания.

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