Илон Маск и канадская певица Граймс после разрыва стали родителями во второй раз

Илон Маск и Граймс расстались в прошлом году после трех лет отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск не перестает удивлять: в сентябре 2021 года самый богатый человек планеты объявил о разрыве с канадской певицей Граймс. Поп-исполнительница родила основателю компаний «SpaceX» и «Tesla» сына, которого назвали сложным именем X Æ A-Xii. После расставания родителей полуторагодовалый малыш остался жить с мамой. Илон же уверял журналистов, что они с Граймс остались в хороших отношениях и по-прежнему часто видятся. И ведь не обманул! Как выяснилось сегодня, 50-летний Маск и 33-летняя Граймс стали родителями во второй раз - у них родилась дочка. Малышку выносила суррогатная мать. В отличие от брата девочка получила совсем короткое имя – Y.

Для бизнесмена это уже седьмой ребенок, для Граймс – второй. О том, что у них родилась дочка, стало известно случайно. Девочка появилась на свет еще в конце прошлого года, но певица и IT-магнат тщательно скрывали эту новость. На днях Граймс давала интервью для издания Vanity Fair. Журналист приехал к артистке домой. В разгар беседы он услышал за стенкой детский плач, и Граймс пришлось во всем сознаться.

Почему Маск назвал свою дочь Y? Вообще-то это сокращенный вариант. Полное имя малышки звучит так: Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Граймс объяснила, что имя Экза дочка получила в честь единицы измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду. Дарк – это английское слово «dark» («темнота»). Оно ассоциируется с неизвестностью и темной материей. А Сайдириэль - это эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем. Старшего брата Y родители обычно тоже называют сокращенным именем - Little X (Маленький Икс). Граймс сообщила, что после рождения сестры мальчик живет с отцом.

После рождения сестры старший сын Граймс живет с отцом. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, завести еще одного ребенка певица и миллиардер решили еще до своего разрыва. Потом отношения пары испортились, и они приняли решение расстаться, несмотря на грядущее пополнение в семье. Илон рассказывал, что они с Граймс разошлись из-за его работы.

- Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, - сообщил бизнесмен в сентябре прошлого года. - Моя работа в «SpaceX» и «Tesla» требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Кстати, сейчас она рядом со мной, а малыш Икс находится в соседней комнате.

Рождение дочки совершенно не помешало Маску с головой окунуться в новые отношения. Очередной девушкой бизнесмена стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Они встречаются уже несколько месяцев. Уроженка Сиднея в 19 лет переехала в Нью-Йорк и с тех пор пыталась пробиться в Голливуде. Ее последняя громкая работа – картина режиссера База Лурмана «Элвис», которая выйдет на экраны в 2022 году. В экранизации биографии знаменитого певца Наташа сыграла Дикси Локк, первую девушку Элвиса Пресли. До съемок в байопике «Элвис» самой известной работой Бассетт была роль старлетки 50-х годов Глории ДеЛамур в фильме Джоэла и Итана Коэнов «Да здравствует Цезарь!», в котором снимались Джордж Клуни и Скарлетт Йоханссон.

Новой девушкой бизнесмена стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассетт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Илон Маск был женат дважды. Со своей первой женой Джастиной Маск учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей. А затем его закрутила светская жизнь, и с тех пор в спутницы жизни Илон выбирал сплошь артисток.

В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год снова сошлись и поженились.

В марте 2016 года состоялся их окончательный развод — тогда Маск уже тайно встречался с актрисой Эмбер Херд. С Эмбер он был вместе с 2016 по 2018 годы.