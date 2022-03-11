«Деньги закончатся, где они будут петь дальше?»: Продюсер осудил антироссийские высказывания Сердючки и Барских

Нетребко – великая певица. Ее запретить невозможно. Она, действительно, мегазвезда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Анну Нетребко лишили партии на мировой оперной сцене, маэстро Валерия Гергиева уволили из европейского театра, тяжелобольного Валентина Юдашкина отстранили от Недели моды в Париже.

Об этой чудовищной травле русских артистов kp.ru поговорила с известным музыкальным продюсером Сергеем Лавровым.

- К сожалению, Анну Нетребко сняли с ролей только из-за того, что она русская. Это акция русофобии в Европе,-вздыхает промоутер Сергей Лавров, который организует в России концерты Валерии, Кая Метова и других звёзд.

-Сразу вспоминаю слова Владимира Вольфовича Жириновского: «Весь мир все равно читает Достоевского, весь мир читает Пушкина и Толстого». И будет читать. У нас, так или иначе, очень много талантливых ребят. У нас лучший балет в мире, ну, как можно запретить балет?

А оперу? Нетребко – великая певица. Ее запретить невозможно. Она, действительно, мегазвезда в Европе и запретить ее невозможно.

Я надеюсь, что эта русофобия рано или поздно закончится.

-Люди сдают билеты на концерты Валерия Меладзе…

-Что касается Меладзе, ему нужно быть аккуратнее.

Если Россия тебя кормит, нужно быть патриотом. Как можно плевать в колодец, из которого ты воду пьешь?

Надо поддерживать наших военных, которым сейчас сложно. И, все-таки, как-то поддерживать народ. Артисты во все времена несли добрую энергетику.

А мы сейчас будем кого-то осуждать. Зачем? Потом обсудим, потом рассудим. Сейчас всем тяжело. Сейчас нужно поддержать страну, которая тебя столько лет кормила.

-А как вам антироссийские высказывания Андрея Данилко? Он ведь до последнего зарабатывал у нас на корпоративах.

- Я с Андреем знаком очень много-много лет. Я один из первых, кто Сердючку начал возить по России. Я ему сделал несколько сотен концертов. У нас одно время была очень теплая и близкая дружба. Но потом, к сожалению, он зачем-то полез в политику, спел на «Евровидении» «Раша, гудбай!»…Мы же все прекрасно понимаем, на что была настроена эта песня. И этот хайп, который он тогда словил. Вот он тогда уже поставил крест на своей карьере в России. Народ ему этого не простил, встретил в российских городах полупустыми залами, полтура вообще пришлось отменить.

- Сергей, некоторые артисты уехали из России? Как думаете, сбежали или плановый отпуск?

-Ну, и что, что они уедут? А кому они там нужны? Кто знает их где-то там в Италии, во Франции, в Португалии. Их никто не знает.

Деньги закончатся завтра же, на что они жить будут? Зарабатывают они только там, где они состоялись. Меладзе где будет гастролировать? В Грузии? Ну, хорошо, сделает один тур в Германии. Раз в два года. Один: восемь концертов. Получит он какие-то небольшие деньги. Получит несколько корпоративов. Но все равно без России и без эфиров на телевидении завтра же этих артистов забудут.

Украинские артисты, которые сейчас льют грязь на нашу страну, тоже заработали миллионы в нашей стране.

Тот же Макс Барских. То, что он сейчас говорит о России-кошмар.

Он вообще никому не нужен в Европе.

Если бы не наша страна, если бы не признание в России, где бы он сейчас был? Он ведь и в Украине стал популярен через Россию.

Макс Барских. То, что он сейчас говорит о России-кошма Фото: предоставлено пресс-службой

Мозги-то надо включать. Слушайте, спецоперация завтра закончится, а где они дальше будут работать?

Продюсер Барских Алан Бадоев тоже колесит нашу страну.

Уважаемый Алан, хочется спросить. А основные деньги ты где заработал? Твои клипы, да, они талантливые. Но по 50 тысяч евро за клип, по 100 тысяч евро за клип, кто тебе платил? Твои украинцы? У них денег нет и не было никогда.

Тебе приносили такие доходы наши российские звезды, которые зарабатывали эти деньги в нашей стране. Ты заработал имя, почему? Потому что твои клипы показывались на нашем российском телевидении. Ты заработал имя, ты заработал деньги, ты заработал все остальное.

- И тот же Барских, он хорошо зарабатывал. По 60 тысяч евро за корпоратив.

- Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, за наши деньги, наших налогоплательщиков, никто бы про него не узнал. А эти Потап с этой Настей? Они когда-нибудь зарабатывали деньги у себя в стране? Они все эти деньги зарабатывали в России. У них было много корпоративов в Москве, они сумками деньги возили на Украину. И сейчас начать так говорить! Ну, это некрасиво!

Вот хочется сказать просто, что сейчас реально маски сняты. Мы сейчас смотрим: кто и что сейчас из себя представляет,-считает промоутер Сергей Лавров.

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