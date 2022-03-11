«Жизнь в этом мире вообще не имеет смысла»: Уставшая от бесконечного отдыха Чехова пожаловалась на выгорание

В январе Анфиса отдыхала на Сейшелах, а в конце февраля улетела на Бали. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова в конце февраля отправилась в очередной отпуск: телеведущая улетела отдыхать на индонезийский остров Бали. По словам 42-летней Анфисы, эта поездка была ей жизненно необходима, ведь она очень устала. В Интаграме Чехова пожаловалась поклонникам на сильное выгорание. Телеведущая отметила, что последние события ее сильно вымотали, поэтому она отправилась на экзотический остров, чтобы восстановить силы.

- Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. Устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть, - рассказала подписчикам Чехова.

Судя по Инстаграму звезды, единственное, от чего она могла устать – так это от бесконечного отдыха. До того, как отправиться на Бали, Анфиса успела в январе слетать на Сейшельские острова. Там она жила в роскошном пятизвездочном отеле, меняя купальники и рассказывая подписчикам о прелестях элитного отдыха. В декабре телеведущая слетала на курорты аж два раза – в Египт и в Абу-Даби. В ноябре Анфиса съездила на две недели в Мексику, позагорав на белоснежных пляжах Канкуна. А сентябрь и октябрь Чехова провела в солнечном Майами. Телеведущей так понравилось жить там, что она даже подумывала приобрести в США недвижимость и переехать за океан насовсем.

По словам 42-летней Анфисы, эта поездка была ей жизненно необходима, ведь она очень устала. Фото: Инстаграм.

Впрочем, все предыдущие поездки были для Анфисы работой. На экзотические курорты она летала по бартеру, наслаждаясь комфором дорогих отелей совершенно бесплатно и снимая контент для Инстаграма. А вот путешествие на Бали Анфиса устроила для души. Именно на этом острове Чехова когда-то открыла для себя йогу, и с тех пор она обожает Индонезию. И надо ж было такому случиться, что именно на своем любимом острове телеведущая осталась без средств к существованию. Банковские карты звезды заблокировали, так что ей пришлось срочно придумывать, как получить наличные. Анфиса даже начала осваивать сложный рынок криптовалют, чтобы перевести деньги.

- Вчера компания моих знакомых не смогла заплатить за ужин в ресторане, - рассказала телеведущая в сторис. – Карты отключили раньше времени, и с них ничего нельзя было снять.

Банковские карты звезды заблокировали, так что ей пришлось срочно придумывать, как получить наличные. Фото: Инстаграм.

Анфиса также написала, что на Бали она проходит курс детокса. Но поклонники считают, что телеведущей не нужно больше худеть. За последние пару лет Чехова сбросила 25 килограммов. Сейчас она выглядит очень хрупкой, и даже изможденной. Подписчики просят Анфису остановиться и не экспериментировать со своим здоровьем.