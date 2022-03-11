Россия должна заявить, что больше не уйдет с Украины

Россия должна дать гарантии безопасности этим людям. Фото: REUTERS

Россия не получает сейчас поддержки в братской стране от пророссийского населения Юго-Востока. И не получит, пока не даст гарантии безопасности этим людям.

1. Они помнят, как Россия бросила их в 2014-м.

2. Они помнят, как тысячи пророссийских людей были убиты.

3. Как десятки тысяч прошли через пытки.

4. Как сотни тысяч попали под разные формы политических репрессий.

5. Миллионы бежали в Россию. Где им родина ещё и паспорта не выдавала.

6. Пророссийские люди жили 8 лет под чудовищными репрессиями.

7. И они боятся, что Россия опять уйдёт и предаст их. А они будут растерзаны бандеровцами.

8. Поэтому сейчас Россия расплачивается за предательство 2014 года.

9. А сейчас Россия то и дело намекает, что может опять предать их. Когда чиновники говорят, что у России нет задачи смены режима и что Россия не собирается оккупировать. То есть добьётся признания Крыма и Донбасса и уйдет? Так что ли? Этого боятся люди.

10. Чтобы их успокоить и получить миллионы на улицах с российскими флагами, Россия должна чётко заявить, что она больше никогда не уйдёт.

11. И что ни одного бандеровца не останется на свободе.

12. И что Россия именно что хочет полностью силой сменить репрессивный русофобский режим. И Россия останется навсегда.

13. И что вся огромная машина террора, построенная с 2014 года будет ликвидирована полностью, силой, не взирая. И все будут жёстко наказаны.

14. И начать наконец действовать так, чтобы все увидели, что все именно так и будет. Жёстко будет.

15. Пророссийские люди требуют от России быть на порядок жестче с врагами России. И тогда будут миллионы с российским флагом на улицах. Как это было в 2014-м.

Взято с личной страницы автора в соцсетях

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