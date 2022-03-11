Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 марта 2022 года: Развенчан фейк с «нанесением удара» по роддому, раскрыты подробности биоэкспериментов США

Последние новости о ситуации вокруг Украины Фото: Александр КОЦ

Фейк с «нанесением удара» по роддому

Генерал Игорь Конашенков указал на грубую провокацию властей Украины с «нанесением удара» 9 марта российской авиацией по мариупольской больнице №3. Никаких задач в данном районе наши самолеты в данное время не выполняли. Все лечебные учреждения Мариуполя, включая этот роддом, прекратили штатную работу еще до начала марта. И персонал, и будущих мамочек из больницы выдворили националисты. Здание больницы стало опорным пунктом запрещенного в РФ нацбата «Азов». А попавшая на обложки западных СМИ несчастная «раненая роженица» из «атакованного русскими» роддома оказалась известной в Мариуполе бьюти-блогером, с которой хорошо поработал представитель одного из западных информ-агентств.

Биологическое оружие

США и их союзники работают над создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы. В частности, славян. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Известно, что на запад было передано значительное количество сыворотки крови жителей ряда областей Украины, относящихся к славянскому этносу. Проводилось это под предлогом поиска антител.

Гуманитарные коридоры

За 9 марта и утро 10 марта в безопасные места на подконтрольные Киеву территории было эвакуировано 60 тысяч граждан из районов, где идут боевые действия. Такие данные привел Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Жаль только, что ничего не сказал про гуманитарные коридоры, которые проложили наши подразделения. А вот вице-премьер Ирина Верещук так и вовсе выступила против эвакуации граждан через открытые российскими военными гуманитарные коридоры в Россию.

Помощь жителям освобожденных территорий

Жителям украинских населенных пунктов, которые освобождены российской армией на юго-востоке страны, предлагают помощь во время наступающей посевной — семенами и ГСМ. Также предполагается решить проблемы местных жителей с коммуналкой. А власти ЛНР и ДНР в районах, которые перешли под контроль республик, организуют выплату пенсий.

Редкий МиГ долетит до Днепра

Все попытки Варшавы передать официальному Киеву истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении польской армии более 30 лет, неэффективны. Пристальное внимание нужно сконцентрировать на поставках ВСУ современных систем противовоздушной обороны и противотанковых вооружений — так считает помощник главы Пентагона по вопросам стратегии, планирования и военного потенциала Мара Карлин.

Полмиллиарда на бочку

Страны ЕС живо откликнулись на просьбы из Киева поддержать тающие силы ВСУ. Как заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, «совместно решено выделить полмиллиарда евро через европейский механизм содействия миру». Эти немалые деньги пойдут на «экипировку украинских вооруженных сил». Пойти то они из Брюсселя пойдут — но дойдут ли?

Шредер прилетел к Путину

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Но эта встреча не согласовывалась с правительством ФРГ. Представители немецкого кабмина так и прокомментировали итальянскому изданию Politico, мол, «правительство страны в этом никак не участвовало». Но разговор у бывшего лидера Германии с нынешним лидером России по урегулированию на Украине будет явно более содержательный, чем с канцлером Олафом Шольцем.

Атом мирный

В МАГАТЭ имеют информацию, что уровень радиации на украинских атомных станциях - в пределах нормы. «На действующих атомных станциях Украины работают 8 из 15 реакторов, в том числе два на Запорожской АЭС. На всех объектах уровень радиации не превышен», - заявили в МАГАТЭ. В этой международной организации согласились с украинским регулятором в том, что отключение от сети не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадке Чернобыльской АЭС. Отключение случилось из-за очередной провокации нацбатов, а с электропитанием поможет соседняя Белоруссия.

Пролетая над Парижем

Президент Франции Макрон сообщил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины. «В этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру вступления в ЕС стране, где ведется война? Я так не думаю...», - такое заявление французский лидер сделал перед началам саммита лидеров Евросоюза в Версале.

Губит людей не пиво

Долго думали в корпорации «Оболонь», крупнейшем на Украине производителе пива — и вот с 10 марта прекратили сотрудничество с Россией. И запретили использовать свою торговую марки на территории восточного соседа. Поить «агрессоров» своим янтарным продуктом украинские пивовары посчитали непатриотичным.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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