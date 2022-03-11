«Я рядом»: Возлюбленный Асмус поделился нежным фото с актрисой

Кристина не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Асмус не афиширует свою личную жизнь, но и не скрывает, что уже не первый год счастлива в отношениях. Поклонники считают возлюбленным артистки актера Романа Евдокимова. Накануне звезда сериала «Перевал Дятлова» поделился в Инстаграме нежным снимком с загадочной избранницей. В кадре видна лишь рука девушки, однако подписчики убеждены, что Роман позирует вместе с Кристиной Асмус.

В честь 8 марта актер опубликовал пост, в котором поделился трогательными стихами:

Как бы ни было - я рядом. И сейчас,

смотря на кисточки твоих ресниц,

я ничего не ожидаю. Просто

хочу поближе Чудо рассмотреть.

«Асмус - топ», «Ну, это любовь», «Как нежно», - пишут фолловеры в комментариях.

В кадре видна лишь рука девушки, однако подписчики убеждены, что Роман позирует вместе с Кристиной Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина и Роман работают вместе в театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Асмус тоже как-то опубликовала в Инстаграме снимок с возлюбленным. Правда, его лица в кадре не видно. «Обожаю понедельники», - коротко подписала тогда актриса.

Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 33-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее. Вряд ли 27-летний актер готов к серьезным отношениям: судя по всему, он настолько поглощен карьерой, что ему не до семейной жизни. Да и Кристина плотно занята во многих проектах. Актриса постоянно жалуется на усталость и говорит, что из-за занятости спит по четыре часа в сутки.