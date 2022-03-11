Елисейские поля загадили тысячи овец

Стадо гнали пастухи, роли которых исполняли актеры. Фото: Zuma|TACC

Во французской столице прошел праздник, посвященный перегону скота на летние пастбища. В Пиренеях он проходит каждый год и собирает огромное количество участников зрителей.

- Парижане почти ничего не знают о сельской жизни, - рассказал французский фермер Люк Мартин. – А ведь на аграрном бизнесе и труде сельских работников держится наша экономика. Мы пришли, чтобы порадовать жителей столицы Франции, рассказать о том, как мы живем, показать детям настоящих овец, которые многие только на картинках и видели.

В этом году количество овец, участвовавших в параде, прошедшем по Елисейским полям, было символичным – 2022.

Стадо гнали пастухи, роли которых исполняли актеры.

Парижане и гости столицы смогли увидеть не только живых овец: фермеры пригнали еще и коров с ослами. Парад сопровождался музыкой, песнями и танцами.

- Жизнь непростая, цены растут, многие сельскохозяйственные компании не знают, как дальше развивать бизнес, - посетовал мэр французской коммуны Лааса. – Надеемся, что это мероприятие порадует людей, которые хотя бы на какое-то время чуточку вдохновятся.

Животные, судя по всему, тоже повеселились от души: они общипали только что появившуюся зелень и обильно удобрили поля навозом.

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