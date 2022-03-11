Победы и поражения третьего Кима: как живет Северная Корея в условиях изоляции от западного мира

Ким Чен Ын превзошел своего отца и деда в ядерной программе, усовершенствованию ВПК, экономических экспериментах и дипломатии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 лет назад пухлощекий 27-летний Ким Чен Ын шел, уставившись в землю, рядом с катафалком своего отца под рыдания скорбящих жителей Северной Кореи. У разведок Японии и Южной Кореи было мало информации о наследнике династии Кимов, они не знали ни точной даты его рождения, ни где он получил образование и даже путались в написании его имени.

В Ким Чен Ына мало кто верил. Даже его свободный брат, к тому моменту живущий за пределами КНДР, заявил журналистам: «Режим Кима долго не продержится». Американский истеблишмент уже поставил жирный крест на той Северной Корее, к которой все привыкли. Даже на улицах Пхеньяна стали распространяться слухи, что молодому и неопытному наследнику не удержать власть в своих руках, его ждет неминуемое фиаско.

Но за десять лет скептицизм ушел в прошлое. Наследник династия Кимов превзошел своего отца и деда в ядерной программе, усовершенствованию ВПК, экономических экспериментах и дипломатии. В процессе достижения этих целей он не брезговал репрессиями, под которые попали его дядя Чан Сон Тхэк и свободный брат Ким Чон Нам. Первого в 2013 году обвинили в госизмене и попытке госпереворота и казнили. А второго в 2017-м убили с помощью отравленных ядом игл в аэропорту Куала-Лумпура.

Отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир скончался в декабре 2011 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДАЕШЬ РИС И ПШЕНИЦУ!

Экономическое положение Северной Кореи находится в тяжелом состоянии. В первую очередь сказываются санкции, введенные после ядерных и баллистических испытаний Пхеньяна. К слову, Ким Чен Ын заявил об успешных испытаниях водородной бомбы и собственной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Как утверждают западное экспертное сообщество, санкции, введенные в отношении КНДР, еще больше обострили ситуацию с продовольствием в стране. Утверждается, что Северная Корея оказалась на пороге острой нехватки продуктов питания и голода.

Да, весь ХХ век страна переживала продовольственный кризис. И за год до своей смерти Ким Чен Ир говорил, что мечтает о тех временах, когда северокорейцы будут нормально питаться: есть рисовую кашу с супом и говядиной.

Однако, как поясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего востока РАН Евгений Ким (Ким Ен Ун), западные СМИ намеренно преувеличивают масштаб бедствия в КНДР.

- По сравнению с тем периодом, когда правил Ким Чен Ир и проблема продовольствия стояла остро, сейчас стало полегче. В ООН как-то установили, что для нормального биологического существования человека требуется 1400 килокалорий в день. Так в Корее - это 1700-1800 ккал, а в России - 2700. За последнее десятилетие Ким Чен Ыну удалось повысить урожаи до 5 млн тонн зерновых в год. При том, что года все разные, бывают наводнения и засухи. За прошлый год был собран рекордный урожай. С учетом того, что, согласно резолюции ООН 2017 года, для КНДР фактически закрыта международная торговля, и следовательно, доступ к удобрениям, без которых вырастить урожай трудно. Недавно Ким поставил цель - за счет развития научных исследований добиться того, чтобы основными злаковыми, которые потребляют корейцы, стал рис и пшеница. До этого рис и некоторые зерновые заменялись кукурузой.

Известный шедевр от фотослужбы вождя КНДР: Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты на рассвете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОПЫТКИ ДИПЛОМАТИИ

В 2018 году Ким вышел на мировую арену в надежде договориться о снятии международных санкций. Для этого он трижды встречался со злейшим врагом КНДР - Соединенными Штатами. Однако переговоры с американским президентом Дональдом Трампом так ни к чему и не привели.

Но на этом Ким Чен Ын не остановился и отправился в турне по Сингапуру, Вьетнаму, России и Китаю на легендарном бронированном поезде, желая заручиться дополнительной поддержкой лояльных партнеров.

- Россия и Китай дважды вносили на рассмотрение Совбеза ООН частичное снятие санкций с Северной Кореи, но всякий раз его блокируют США, - говорит кореевед Евгений Ким. - Когда Ким Чен Ын встречался с Трампом, то говорил ему, что ядерную проблему трудно решить за один день, потребуется время на ее сворачивание, поэтапный план действий. Корейцы предложили американцам свой вариант и попросили, чтобы в ответ были сняты санкции, касающиеся гуманитарных вопросов, чтобы была возможность покупать недостающее продовольствие. Они взорвали ядерный полигон, демонтировали установку для испытаний двигателя для тяжелых ракет. Заявили, что готовы разобрать полностью исследовательскую структуру, где располагался ядерный реактор, радиохимическую лабораторию при участии иностранных специалистов. Но американцы не пошли на это. Для них существование самой Северной Кореи неприемлемо.

ОТЕЦ И МАТЬ НАЦИИ

Новостей из Северной Кореи поступает мало, все зиждется на слухах и рассказах тех, кому удалось бежать из за железного занавеса. Поэтому на 110-минутный фильм «2021. Великий год победы» о лидере Северной Кореи, который вышел в эфир в начале этого года на государственном телеканале КНДР, обратили внимание во всем мире.

«Ким Чен Ын показал нам свою отцовскую сторону, бросая вызов снегу, дождю и ветру, принимая на себя судьбу нации. Он лечит народ как собственных детей, показывая свою материнскую сторону. Он полностью посвятил себя осуществлению мечты других людей», - подвывая, рапортует диктор с экрана.

Многофункциональный северокорейский лидер предстает на экране истинным отцом нации (или матерью?). Гарцуя на белом скакуне, он всматривается в морскую даль на закате, встречается с крестьянами, дает старт тренировочным ракетным запускам. Глядя на это, можно поверить, что в стране расцвел «кимджонизм» - прижизненный культ Ким Чен Ына и безоговорочная поддержка его политического курса - создание самодостаточного государства.

При этом в фильме, например, нет ни слова о пандемии коронавируса. Власти утверждают, что COVID-19 обошел КНДР стороной, поэтому они отказались от поставок вакцин.

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ

Сейчас Ким Чен Ыну 37 лет, столько же, сколько было его деду, когда тот взял власть в Корее в свои руки и сохранял ее потом почти полвека, до 1994 года. Эксперты полагают, что первое десятилетие внука Ким Ир Сена стало некой бета-версией его последующего правления.

Отказать в определенных заслугах Ким Чен Ыну нельзя. Он построил горнолыжные курорты и небоскребы, оживил торговые отношения с Китаем. В 2019 году товарооборот между странами достиг $2,24 млрд, но пандемия обвалила эти показатели - в 2021-м объем торговли сократился до $318 млн.

- Да, уровень жизни в КНДР невысокий, - продолжает Евгений Ким. - Но зато в последнее время уделяется внимание реализации гражданских проектов. Было введено 12-летнее обязательное бесплатное школьное образование. Поставлены задачи по увеличению производства тканей, чтобы для детей изготовляли разные варианты школьной формы, рюкзаков. На днях Ким Чен Ын участвовал в начале строительства тепличного комбината, который возводят военные. Его должны закончить в следующем году вместе с жилым поселка для рабочих и всей инфраструктурой.

Кроме того, в стране реализуется стратегия по сближению уровня жизни в городах и деревнях. Увеличилось строительство идеальных для жизни городов, один из них - Самчжиён - был презентован в 2019-м.

Без преувеличения историческая встреча президента США и лидера КНДР в Ханое, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

ЗАЧЕМ КИМ ОТ ВЕСА ИЗБАВИЛСЯ

В отличие от своего отца, Ким Чен Ын не боится публично признавать свои ошибки. Выступая на военном параде в прошлом году, он извинился перед северокорейцами за тяжелое экономическое положение.

- Наши люди возложили на меня доверие, высокое, как небо, и глубокое, как море, но я не всегда оправдывал его, - сказал политик.

Ходили слухи, что резкий сброс веса северокорейского лидера связано с его желанием таким образом поддержать свой народ в трудное время. Но, скорей всего, все банальнее.

- Судя по всему, у него диабет, - предполагает кореевед Евгений Ким. - А при этом важно, чтобы человек сбросил вес. Думаю, врачи посоветовали ему похудеть. Уверен, сейчас он чувствует себя физически намного лучше.

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