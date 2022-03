Facebook выписал «лицензию на убийство» русских

Фото: REUTERS

Все, товарищи, приехали. Остановка конечная. Это я не про нас. Это я про Запад, который решил окончательно отбросить все свои лицемерные заверения о "ценности человеческой жизни, необходимости соблюдать права человека, бороться за свободу слова" и прочие убаюкивающие заклинания, которыми до сих пор маскировал свою настоящую сущность. Раскрылся по полной. Откровеннее уже не будет, потому что это за пределами человечности в любой, даже самой минимальной степени.

Facebook и Инстаграм в лице их владельца компании "Мета" заявили, что они корректируют свою политику в сфере борьбы с возбуждением ненависти и призывов к насилию. Теперь это можно. Но только и исключительно по отношению к русским. Даже не к гражданам России, а именно к русским. Теперь в этих соцсетях можно призывать к избиению, изнасилованию и даже к убийству русских, и за это не будет никакого, даже морального наказания, какой до недавних пор являлась блокировка аккаунта. Может, за это даже погладят по голове и похвалят: "Хороший мальчик/девочка". Исключение сделано еще для президента Белоруссии Александра Лукашенко. По отношению к нему, как и к Владимиру Путины, разрешены даже прямые призывы к их убийству.

- Мы выпускаем разрешение в духе политики, позволяющее разрешать агрессивные высказывания, которые: (а) нацеливаются на российских солдат, кроме военнопленных, (б) нацеливаются на русских там, где это возможно («…to call for violence against Russians and Russian soldiers»), - заявил представитель компании Meta Джо Осборн. Это цитата. Заметьте пункт "б"!

(Да, через несколько часов «Мета» частично — не полностью! - отыграла назад, отредактировав текст, и сообщив, что разрешены только призывы к насилию по отношению к российским военным и убийству Путина и Лукашенко, но интернет помнит все, в том числе, и текст первоначального заявления, который могла бы выпустить только какая-либо международная террористическая организация.)

Медиамагнат, соучредитель компании Meta (Facebook) Марк Цукерберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И это те люди, которые на протяжении восьми лет нещадно банили всех подряд за употребление совершенно невинного и даже литературного термина "хохол" в отношении украинцев. Сам неоднократно был "выведен с поля" именно за это.

Понимает ли Цукерберг, что этим он ставит себя на одну доску с Гитлером, считавшим русских в частности и славян в целом недочеловеками, "унтерменшами"? Забыл Цукерберг, что если бы не русские солдаты, призывы к убийству кроторых он теперь разрешил, он мог бы и не появиться на свет, поскольку его бабушки и дедушки, успевшие удрать из Германии, Австрии и Польши (Западной Украины) в США, в ином случае были бы обречены на уничтожение, как "унтерменши" в глазах гитлеровцев?

Примечательна эволюция этих сетей и тех, кто ими руководит – от заламывания рук и показушных истерик по поводу недостаточной толерантности до фактически поощрения ненависти на этнической почве.

Русофобская истерика сорвала крышку признанных приличий. Помимо всего прочего – еще и от бессилия. От понимания того, что их санкции бьют не только по русским, но и по Западу. Европа призналась, что они исчерпали все санкции против России, которые только были возможны. Аналогичные признания сквозь зубы звучат и из США, где «Путин поднял цены» буквально на все, особенно на бензин, что для Америки – самый чувствительный вопрос. Не хватает санкций, а хочется еще и еще, потому что Россия не гнется. А что дальше? Мировая война? И эти шаги хозяев крупнейших соцсетей трудно воспринимать иначе, чем решение задач по "расчеловечиванию" русских.

Говорят, что в "соцсетях не убивают, а могут лишь ранить в голову". Но именно эти "раненые в голову" и пойдут в реальности искать русских и убивать. Не только солдат, а вообще русских.

И не стоит забывать, что для них мы все – коллективные русские. И чуваши, и марийцы, и буряты, и татары, и чеченцы. Кстати, разрешено призывать к насилию над русскими солдатами не везде. "Мета" решила покончить с приличиями для начала в Грузии, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Польше, Венгрии, Румынии и на Украине. То есть, для пространства бывшего СССР и соцлагеря в Восточной Европе. Явно еще и с целью стимулировать прибытие наемников на Украину из этих государств.

Одновременно эти же соцсети сняли запрет на возвеличивание, поддержку и восхваление украинских неонацистов, например, того же запрещенного в России нацполка "Азов", который и в Европе, и в США тоже признан действующим неонацистским подразделением.

Примечательно, что на такой шаг его компания пошла после того, как в соцсетях приобрел массовый характер флэш-моб: "Хватит хейтить русских", - направленный на предотвращение травли на этнической почве.

Этот взрыв русофобии может (должен!) вернуться к коллективному Цукербергу бумерангом. Они хотели "расчеловечить" нас, но "расчеловичили" себя.

Потрясающее саморазоблачение. В результате которого мы теперь теоретически свободны от любых ограничений по отношению к Цукербергу и компании, но вряд ли станем такими "рачеловеченными", как он и его команда. Что вовсе не отменяет возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто такой призыв сочинил, и тех, кто ему последовал. Благо, статьи в УК РФ имеются, да и в документах ООН можно найти соответствующие документы.

Цукерберг со своей командой выписали "лицензию на убийство". Это уже не за Украину, не по поводу Украины, это за право на жизнь России, как таковой.