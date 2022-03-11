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11 марта 2022 8:11

Леонид Калашников: Стране будет больно несколько лет, но шанс уникальный

Глава комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что санкции позволят России успешно отказаться от импорта
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Глава комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что санкции позволят России успешно отказаться от импорта. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Глава комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что санкции позволят России успешно отказаться от импорта. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Крупные компании заявляют об уходе из России. Ну или в мягкой формулировке — о временной приостановке своей деятельности на территории РФ. От международных автомобильных гигантов до монстров пищевой индустрии. Правительство заявляет, что к санкциям против нашей страны и к таким шагам со стороны западных лидеров выскотехнологичных производств Москва готовилась заранее. В частности, развивая импортозамещение.

Действительно, готовились?

«КП» обратилась за комментарием к Леониду Калашникову, главе комитета Госдумы по делам СНГ:

- Вы в жизни многое повидали, но санкций, подобных нынешним, видели вряд ли. Уже ощутили их влияние на себе, на знакомых предпринимателях?

- Я ощутил это в виде легкой паники у ряда знакомых и попыток что-то закупить впрок. Я всем паникующим говорю - от водителя до других товарищей, - что вот эти их действия, в том числе, подогревают ажиотаж на рынках и вымывают товары из сетей. Которые отвечают на это накруткой цен.

- Убеждения помогают?

- С этим сложно что-то поделать. Такова человеческая природа. Привычка запасаться на случай кризиса.

- Принципиальное отношение к санкциям у вас какое?

- Оно следующее. У нас появился уникальный шанс. Да, несколько лет будет больно. Но шанс что-то из страны сделать путевое — реальный. СССР «вдруг» после войны из разрушенной страны сумела стать второй державой мира. Если бы она еще учла некоторые ошибки и некоторые перекосы... Сейчас рынок и частная инициатива позволяют эти перекосы устранять, поскольку частная инициатива позволяет быстрее государства осуществлять те или иные проекты, а государству надо ослабить налоговую хватку.

- В чем?

- Полностью обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. Дать возможность действовать в этих условиях. Создавать продукты с полной локализацией — как в Китае. А не привозить, как у нас на ВАЗе, машино-комплекты или комплекты основных запчастей из Венгрии и Румынии. А потом в одночасье можно закрыть огромное предприятие.

- Импортозамещение за 8 лет не вполне импорт заместило?

- В том то и дело. Об этом говорили больше, чем работали в этом направлении. Я писал записки президенту по поводу прихода Ниссан и Рено в Тольятти. Отмечал, что хорошо, что технологии японцев и французов к нам пришли. Но надо обратить внимание на то, что находится вокруг завода, в виде автоагрегатов. За это время закрыли Дмитровградский завод, десятки других предприятий.

- Почему?

- Потому, что для того же Рено выгоднее поставлять запчасти из одного центра. И они пошли по этому пути. А для России и для Самарской области, и для нашей автомобильной отрасли это невыгодно. Ведь мы теряем свои производства и занятость.

- Но Ниссан-Рено действовал в Тольятти вряд ли исходя из интересов России.

- Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, - он же все позакрывал в Тольятти! Я в свое время боролся за его снятие. И Ростех его в итоге снял потом. Но он успел нанести огромный ущерб. И нынешние иллюзии по поводу импортозамещения должны развеяться.

- Но есть конкретные факты такого замещения.

- Когда я два года назад попал в больницу с ковидом , то спросил у главврача, что из оборудования, лекарств — российское. Он сказал, что на нем все китайское и лекарства все китайские и индийские. И вся аппаратура импортная.

- Самая большая в России сеть быстрого питания, Макдональдс, заявила об уходе из России — а это десятки тысяч сотрудников и несколько предприятий. Чем заменим?

- Это самая маленькая из проблем. У Макдональдса были очень большие возможности для развития в России. У нас есть сети вроде «Крошки- картошки» или заведения Новикова. Они легко смогут заменить уже за полгода-год. Да на тех же площадях — если американцы убегут окончательно. Хотя заниматься этим надо было раньше. Как действуют вьетнамцы или китайцы. Развивая свои сети. А наши — тра-ля-ля…

- Но вы знаете тех, кто все таки занимался этим конкретно?

- Я мало знаю членов правительства, которые этим занимались предметною. Я вчера встречался с товарищем, которые делает торты, и у него сеть кофеен и кондитерских. Он сам все готовит. И для него стоимость патента в Москве за год возросла в два раза. И как можно так работать дальше? Это что, забота государства об импортозамещении?

- Когда выберемся из этого?

- Мы в принципе должны выбраться. Дайте людям нулевые ставки налога, не повышайте стоимости патентов постоянно — и все будет нормально.

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