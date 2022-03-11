Леонид Калашников: Стране будет больно несколько лет, но шанс уникальный

Глава комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что санкции позволят России успешно отказаться от импорта. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Крупные компании заявляют об уходе из России. Ну или в мягкой формулировке — о временной приостановке своей деятельности на территории РФ. От международных автомобильных гигантов до монстров пищевой индустрии. Правительство заявляет, что к санкциям против нашей страны и к таким шагам со стороны западных лидеров выскотехнологичных производств Москва готовилась заранее. В частности, развивая импортозамещение.

Действительно, готовились?

«КП» обратилась за комментарием к Леониду Калашникову, главе комитета Госдумы по делам СНГ:

- Вы в жизни многое повидали, но санкций, подобных нынешним, видели вряд ли. Уже ощутили их влияние на себе, на знакомых предпринимателях?

- Я ощутил это в виде легкой паники у ряда знакомых и попыток что-то закупить впрок. Я всем паникующим говорю - от водителя до других товарищей, - что вот эти их действия, в том числе, подогревают ажиотаж на рынках и вымывают товары из сетей. Которые отвечают на это накруткой цен.

- Убеждения помогают?

- С этим сложно что-то поделать. Такова человеческая природа. Привычка запасаться на случай кризиса.

- Принципиальное отношение к санкциям у вас какое?

- Оно следующее. У нас появился уникальный шанс. Да, несколько лет будет больно. Но шанс что-то из страны сделать путевое — реальный. СССР «вдруг» после войны из разрушенной страны сумела стать второй державой мира. Если бы она еще учла некоторые ошибки и некоторые перекосы... Сейчас рынок и частная инициатива позволяют эти перекосы устранять, поскольку частная инициатива позволяет быстрее государства осуществлять те или иные проекты, а государству надо ослабить налоговую хватку.

- В чем?

- Полностью обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. Дать возможность действовать в этих условиях. Создавать продукты с полной локализацией — как в Китае. А не привозить, как у нас на ВАЗе, машино-комплекты или комплекты основных запчастей из Венгрии и Румынии. А потом в одночасье можно закрыть огромное предприятие.

- Импортозамещение за 8 лет не вполне импорт заместило?

- В том то и дело. Об этом говорили больше, чем работали в этом направлении. Я писал записки президенту по поводу прихода Ниссан и Рено в Тольятти. Отмечал, что хорошо, что технологии японцев и французов к нам пришли. Но надо обратить внимание на то, что находится вокруг завода, в виде автоагрегатов. За это время закрыли Дмитровградский завод, десятки других предприятий.

- Почему?

- Потому, что для того же Рено выгоднее поставлять запчасти из одного центра. И они пошли по этому пути. А для России и для Самарской области, и для нашей автомобильной отрасли это невыгодно. Ведь мы теряем свои производства и занятость.

- Но Ниссан-Рено действовал в Тольятти вряд ли исходя из интересов России.

- Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, - он же все позакрывал в Тольятти! Я в свое время боролся за его снятие. И Ростех его в итоге снял потом. Но он успел нанести огромный ущерб. И нынешние иллюзии по поводу импортозамещения должны развеяться.

- Но есть конкретные факты такого замещения.

- Когда я два года назад попал в больницу с ковидом , то спросил у главврача, что из оборудования, лекарств — российское. Он сказал, что на нем все китайское и лекарства все китайские и индийские. И вся аппаратура импортная.

- Самая большая в России сеть быстрого питания, Макдональдс, заявила об уходе из России — а это десятки тысяч сотрудников и несколько предприятий. Чем заменим?

- Это самая маленькая из проблем. У Макдональдса были очень большие возможности для развития в России. У нас есть сети вроде «Крошки- картошки» или заведения Новикова. Они легко смогут заменить уже за полгода-год. Да на тех же площадях — если американцы убегут окончательно. Хотя заниматься этим надо было раньше. Как действуют вьетнамцы или китайцы. Развивая свои сети. А наши — тра-ля-ля…

- Но вы знаете тех, кто все таки занимался этим конкретно?

- Я мало знаю членов правительства, которые этим занимались предметною. Я вчера встречался с товарищем, которые делает торты, и у него сеть кофеен и кондитерских. Он сам все готовит. И для него стоимость патента в Москве за год возросла в два раза. И как можно так работать дальше? Это что, забота государства об импортозамещении?

- Когда выберемся из этого?

- Мы в принципе должны выбраться. Дайте людям нулевые ставки налога, не повышайте стоимости патентов постоянно — и все будет нормально.

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