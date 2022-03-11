Путин разрешил отправить в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока

Уже более 16 тысяч заявок поступили от желающих сражаться в качестве добровольцев на стороне республик Донбасса. Фото: Александр КОЦ

Владимир Путин провел совещание с Совбезом, обсуждали спецоперацию на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту, какие три задачи России надо решить прямо сейчас.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

- К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок, - рассказал Шойгу, заметив, что нам сейчас надо отреагировать на эти запросы.

ПЕРЕДАЧА ОРУЖИЯ

Вторая задача, названная министром, - поддержка сил ЛДНР. Предложено передать милиции республик российские противотанковые и противовоздушные ракеты.

- Кроме этого у нас скопилось большое количество украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, - заявил глава Минобороны.

УСИЛЕНИЕ ГРАНИЦ

Третья задача — Шойгу предложил укрепить наши западные границы, около которых НАТО копит силы.

ЧТО ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин первые две идеи министра поддержал:

- Если вы видите, что люди на добровольной основе хотят оказать помощь Донбассу. Ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, - ответил президент.

- Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик, - добавил он.

Насчет усиления наших границ глава страны окончательного ответа не дал - Путин попросил Шойгу сначала сделать отдельный доклад.

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