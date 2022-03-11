Неблагодарные финны решили снести памятник Ленину, который подарил им государственность

Бронзовый бюст Ильича в финской Котке. Фото: ru.wikipedia.org

Жители города Котка на юго-востоке Финляндии решили избавиться от памятника Ленину, а парк, где установлен бронзовый Ильич, переименовать в сквер Украины. Более того, считают горожане, в парке хорошо бы смотрелось изваяние какого-нибудь украинского скульптора.

Связано ли это как-то с ростом русофобских настроений в финском обществе в последние недели? Ответ очевиден. Если уж замахнулись на Ленина — всё серьёзно. Ведь финны десятилетиями считали Ильича одним из авторов финской государственности.

Когда 6 декабря 1917 года финский парламент Эдускунта обратился к финнам и остальному миру с обращением, которое позже назовут «декларацией независимости Финляндии», европейские страны это событие проигнорировали. Потому что по правилам дипломатического политеса о цивилизованном разводе с Россией должны были объявить, как минимум, в столичном Петрограде, а не в Хельсинки — всего лишь административном центре бывшего Великого княжества Финляндского.

Поэтому одобрение ленинским Совнаркомом независимости 31 декабря 1917 года стало для Финляндии новогодним подарком: уже через неделю Суоми признали 10 государств. Финны этого Ленину не забыли. В стране установлены два памятника вождю мирового пролетариата, есть действующий музей Ленина. В Котке бронзовый бюст появился в 1979 году в качестве подарка от города-побратима Таллина.

Если городские власти решат сказать памятнику «геть!», то, скорее всего, он переедет в какой-нибудь музей. А финская культура отмены запишет себе в анналы очередное «достижение». Их надо сказать, не густо. Предыдущая кампания по искоренению памятников в рамках «BLM» тоже закончилась пшиком. Статуй работорговцев в стране не нашлось, поэтому с карты Финляндии исчез Неекерисаари — Негритянский остров. К слову, названный так в 1934 году в честь «газетных негров» — так в свое время называли вечно перепачканных чернилами журналистов.