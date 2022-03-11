Оружие, поддержка блогеров и продукты: США выделят Украине рекордные $13,6 млрд

Американские конгрессмены одобрили законопроект о предоставлении Киеву единовременной помощи в размере 13,6 млрд долларов. Фото: REUTERS

Американские конгрессмены одобрили законопроект о предоставлении Киеву единовременной помощи в размере 13,6 млрд долларов. Скорее всего, непосредственно купюр украинские власти не увидят. Вместо этого они получат от заокеанских партнеров вооружение и гуманитарную помощь.

Сумма помощи Киеву росла на глазах. На прошлой неделе Белый дом запросил у Конгресса 10 млрд для Украины, затем - 12 млрд, но итоговая сумма, указанная в законопроекте, подросла еще на 1,6 млрд.

Выделение помощи Киеву поддержали и республиканцы, и демократы. Дабы избежать отсрочек, они были обязаны согласовать документ, расписанный на 2741 странице, до полуночи 11 марта. В итоге Конгресс уложился в срок.

На что пойдут деньги Белого дома?

Военная помощь

Согласно законопроекту, около 6,5 млрд долларов пойдет Министерству обороны США. Они в свою очередь определят и отправят на Украину вооружение на указанную сумму.

При этом речь об отправке американских военнослужащих на территорию Украины по-прежнему не идет. Вашингтон ограничивается только размещение своих военных в европейских государствах - Германии, Румынии, Польше.

Гуманитарная помощь

Более 4 млрд долларов в виде гуманитарной помощи будут направлены Киеву. Она пойдет на поддержку беженцев, которые покинули Украину, или остались на родине, но перебрались в районы, где нет боевых действий. Также в эту сумму будет включена поставка продовольствия и медикаментов.

Экономическая помощь

1.8 млрд долларов должны решить, по мнению американских властей, экономические потребности Киева и соседних государств в сфере энергетики и кибербезопасности.

Помощь СМИ

Законопроект также предусматривает выделение 25 млн долларов Агентству по глобальным медиа (США) для борьбы с дезинформацией, которая якобы транслируется в новостях за рубежом. Еще 120 млн долларов пойдут на поддержку украинских журналистов, блогеров и активистов.

Начиная с 2014 года, по данным Госдепартамента США, Вашингтон выделил Киеву помощь на сумму более 5,6 млрд долларов. В начале этого года Джо Байден уже направлял Украине 600 млн долларов. Из них 350 млн долларов - общая стоимость вооружения и услуг Пентагона (обучение и тренировки). В первые дни российской военной спецоперации Белый дом отправил Киеву гуманитарную помощь на сумму 54 млн долларов.

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